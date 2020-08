Diletta Leotta, relax in Sicilia: le foto più belle della conduttrice

Diletta Leotta si gode le vacanze al mare della sua Sicilia con amici e famiglia. Le foto più belle della conduttrice DAZN.

Tempo di vacanze anche per Diletta Leotta che, dopo gli impegni con la Serie A, il racconto di una stagione inedita e complicata caratterizzata dalla pandemia deve aver sfibrato persino le che a suo modo l’ha commentata su DAZN, si concede qualche settimana di riposo per rifocillarsi e pensare soltanto a sé stessa. Mare, quello della sua Sicilia, amici e divertimento.

Per l’amore non c’è tempo o, forse, manca la voglia per Diletta Leotta che si è lasciata alle spalle di recente una relazione con il pugile Daniele Scardina: capitolo della sua vita che ha archiviato, almeno mediaticamente, con facilità e relativa immediatezza. “Argomento delicato – ha rivelato la presentatrice sulle pagine del settimanale ‘Gente’ – non basterebbero sei pagine per descrivere il nostro rapporto”.

Diletta Leotta tra amici e famiglia: l’estate siciliana della showgirl

Quello con le amiche, invece, di rapporto è più vivo che mai: Alessia Cardani, Lorenza Di Prima e Rossella Fiamingo allietano le giornate della siciliana in spiaggia che alterna momenti di famiglia a istanti più frivoli e personali senza per questo sfiorire mai dal punto di vista estetico ed emotivo. Nonostante la recente rottura amorosa, infatti, il sorriso nella vita della Leotta non manca mai.

Visualizza questo post su Instagram Il primo bagno non si scorda mai 😄🌅 #summer20 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:23 PDT

E ci mancherebbe altro, dopo l’ennesimo anno passato sulla cresta dell’onda: i successi lavorativi, realizzati anche durante il periodo del lockdown a dispetto di molti colleghi rimasti temporaneamente senza alcun impiego, hanno corroborato un carattere espansivo e mai arrendevole che ha saputo reagire affrontando anche i momenti più bui come il furto subìto qualche mese fa all’interno della sua abitazione milanese.

Tutto alle spalle, la Leotta ora guarda avanti: il mare le insegna che conta, sempre e comunque, essere rivolti verso l’orizzonte. Il futuro le aprirà nuove porte e le darà sicuramente altri motivi per sorprendersi e sorridere. Proprio come sta già facendo, per la gioia dei fan che non si perdono uno scatto.

Visualizza questo post su Instagram Finalmente Estate ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 5 Ago 2020 alle ore 9:29 PDT

