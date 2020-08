Carlo Conti svela il cast di Tale e Quale Show: c’è anche Pago

Carlo Conti ha annunciato sul suo profilo Instagram i 10 concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Tra questi c’è anche Pago.

Carlo Conti, a causa dell’emergenza del coronavirus, ha dovuto dire addio a La Corrida, in quanto era impossibile mandare in onda il programma senza la presenza del pubblico in studio, ma non rinuncerà mai alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

Il programma, che vede i personaggi più amati del mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di imitazioni, è pronto ad ospitare altri 10 nuovi artisti e tra questi spunta anche Pago, protagonista indiscusso del mondo del gossip a causa della sua tormentata relazione con Serena Enardu, ma scopriamo chi sono i nuovi volti scelti da Carlo per questa nuova edizione dello show.

Francesca Manzini, reduce dall’esperienza a Striscia La Notizia ed entrata nel cuore del pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione ad Amici Celebrities, Carmen Russo, che sicuramente utilizzerà il suo talento da ballerina per rendere uniche le sue performance, la bellissima voce di Barbara Cola fa parte anche lei del programma. Luca Ward, che non ha di certo bisogno di presentazioni, la cantante Giulia Sol. L’attore Sergio Muniz, che vinse la seconda edizione dell’Isola dei Famosi di Simona Ventura, il comico Francesco Paolantoni. Senza dimenticare Virginio, ex vincitore di Amici di Maria De Filippi e autore di Laura Pausini. Ovviamente, per ultimo ma non per importanza, il cantante Pago, che di recente è tornato al centro della cronaca rosa a causa del suo nuovo incontro con Serena Enardu.

Tale e Quale Show: quando inizia la nuova edizione di Carlo Conti

Dopo aver svelato il cast di Tale e Quale Show 2020, il conduttore più amato degli italiani ha ricordato quando sarà possibile vedere i nuovi concorrenti in azione.

Niente paura, non ci vorrà molto, in quanto lo show tornerà sul piccolo schermo con l’inizio della prossima stagione televisiva, il 18 settembre.

Carlo Conti ha annunciato il cast di Tale e Quale Show, confermando e smentendo alcuni nomi che erano recentemente trapelati in rete, ma sicuramente i personaggi scelti non hanno deluso le aspettative del pubblico visto che ci sono nomi di tutto rispetto e di artisti particolarmente amati.

Visualizza questo post su Instagram I protagonisti di T&Q 2020 !!!! @raiunofficiall @taleequaleshow Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 1 Ago 2020 alle ore 1:26 PDT

Quando inizia Tale e Quale Show non è più un mistero, così come il cast che comporrà questa nuova edizione. Tutto è pronto, bisogna soltanto pazientare ancora un po’ per gustarsi uno show di puro intrattenimento.