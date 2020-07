Tale e Quale Show: svelati 5 concorrenti provinati da Carlo Conti

Il portale Tv Blog ha anticipato ben 5 nomi di personaggi famosi che avrebbero sostenuto il provino con Carlo Conti per Tale e Quale Show.

Carlo Conti, dopo essersi visto interrompere la sua edizione de La Corrida a causa dell’emergenza del coronavirus, era praticamente impossibile per il format dello show andare in onda senza la presenza del pubblico in studio, era ritornato con Top 10, ma a breve con l’inizio della nuova stagione tornerà sul piccolo schermo con Tale e Quale Show, il programma che vede i personaggi più amati del mondo dello spettacolo sfidarsi a suon di imitazioni.

Il portale Blogo, qualche ora fa, ha rivelato ben 5 nomi dei personaggi che avrebbero sostenuto il provino per prendere parte a questa nuova edizione. Alcuni sembrerebbero averci già provato negli scorsi anni, mentre altri sembrerebbero essere del tutto nuovi.

Di chi stiamo parlando? Di Stefano Sala, che ci ha provato anche durante la scorsa edizione, Francesca Manzini, nota imitatrice che ha preso parte sia ad Amici Celebrities sia a Striscia La Notizia, la conduttrice Veronica Gatto, Debora Villa, attrice, e infine Michele La Ginestra e Carolina Rey. Oltre a loro si è parlato anche della possibile partecipazione di Pago.

Carlo Conti con Tale e Quale Show: chi ci sarà nella prossima edizione?

Carlo Conti, come anticipato, è pronto per questa nuova edizione di Tale e Quale Show, anche se è bene precisare che il cast che vedremo a breve sul piccolo schermo non è ancora stato scelto. Per questo motivo la produzione del programma è ancora a lavoro per selezionare i personaggi che andranno a formare il cast di quest’anno.

Come anticipato, tra i nomi selezionati, dovrebbero esserci il cantante Pago, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip e per la prima volta in un reality show mostrerebbe le sue qualità artistiche e non si parlerebbe della sua vita sentimentale, e Francesca Testasecca, che ha lavorato nel campo della monda.

Almeno per il momento, oltre ai 7 personaggi citati, non se ne conoscono altri, ma sicuramente il cast del programma, che dovrebbe partorire anche la versione NIP. Anche se di recente si è parlato di una possibile edizione mista.

Il cast di Carlo Conti di Tale e Quale Show siamo sicuri non deluderà le aspettative del pubblico del piccolo schermo, visto che ha sempre garantito uno spettacolo di alta qualità.