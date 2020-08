Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati di nuovo: il gossip

Giulia De Lellis e Andrea Damante avrebbero interrotto di nuovo le loro strade. A lanciare lo scoop è l’influencer Deianira Marzano.

Giulia De Lellis è tornata di nuovo al centro della cronaca rosa. Negli scorsi giorni numerosi utenti della rete hanno sospettato che tra lei e Andrea Damante fosse tornata la crisi, in quanto non appaiono più insieme sui rispettivi profili Instagram.

A confermare questa voce ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano che ha confidato ai suoi fedeli sostenitori di aver ricevuto la notizia da una fonte sicura, anche se lei non vuole assolutamente credere a quanto questa persona le ha raccontato.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati di nuovo o almeno questo è quello che dice la fonte dell’influencer. Una fonte seria, ci ha tenuto a sottolineare, che non ha spiegato i motivi di questo ennesimo addio ma che sottolineato che la rottura risalirebbe a giorni fa.

L’esperta di tendenze, che negli scorsi ha confidato di essere stata male, farà chiarezza sull’argomento? Intanto, nel frattempo che lei o Damante facciano chiarezza sulla questione, ecco quanto ha dichiarato Deianira nelle scorse ore sul gossip che ha spiazzato il pubblico della rete.

Deianira lancia lo scoop su Giulia De Lellis e Damante: “Non ci credo”

Deianira Marzano, come anticipato, ci ha tenuto a sottolineare quanto questa fonte sia seria, ma che lei stessa non vuole credere a quanto le abbia raccontato nelle scorse ore in merito alla presunta rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

“Allora ragazzi mi ha chiamato una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato una notizia che non posso dare per veritiera perché non l’ho vista con i miei occhi, ma mi ha detto che sono diversi giorni che Giulia e Damante si sono lasciati e che lui stasera è stato visto anche allontanarsi con una bionda e a quanto pare loro due non stanno più insieme, ma la cosa non è stata ancora ufficializzata. Beh vedremo” ha raccontato Deianira su Damante e Giulia, tra l’altro lei di recente è stata apprezzata dai suoi fan per essersi mostrata senza filtri.

“La fonte è una fonte seria ma noi comunque non abbiamo le prove, ma se così fosse mi dispiace molto. Voglio farvi una premessa che quando questa persona mi ha raccontato questa cosa io ho detto che è impossibile, ma mi ha garantito che cosi, ma io personalmente non ci credo ma la persona che me l’ha detto è una fonte seria“ ha concluso, spazzando tutti i suoi fan.

Deianira Marzano ha lanciato lo scoop su Giulia e Andrea, ma almeno per il momento non è arrivata nessuna smentita o conferma. Fatta eccezione per quanto riportato da Amedeo Venza, che avrebbe ricevuto una smentita da fonti vicine alla coppia.