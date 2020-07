Giulia De Lellis preoccupata: “Ho fatto il tampone per il coronavirus”

Giulia De Lellis, dopo aver contratto una febbre molto alta, ha rivelato ai suoi followers di essersi sottoposta al tampone per il coronavirus.

Ore di terrore per i fan di Giulia De Lellis. La fidanzata d Andrea Damante ha annunciato sul suo profilo Instagram di aver contratto una febbre alta. Ovviamente, visto il periodo che tutti stiamo vivendo, i suoi fedeli sostenitori, considerato anche che lei vive a Milano una delle regioni più colpite, hanno subito pensato che potesse aver contratto il coronavirus.

La stessa preoccupazione è venuta anche a lei, che aveva già confidato di stare male, e per questo motivo ha scelto di sottoporsi a tutti gli esami del caso per verificare se fosse positiva o meno al virus e in tal caso se potesse essere un pericolo anche per Andrea Damante.

Giulia De Lellis ha fatto il tampone per il coronavirus e fortunatamente l’esito è stato negativo. L’influencer si è beccata una semplice influenza.

Giulia De Lellis negativa al coronavirus: il messaggio per i fan

Per questo motivo, Giulia De Lellis ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan, rivelando loro di essersi sottoposta al tampone e che quest’ultimo fortunatamente è risultato negativo. La compagna di Andrea Damante, seppur un po’ ammalata, gode di ottima salute.

“Ragazzi volevo aggiornarvi” ha esordito l’esperta di tendenze. “La febbre è calata e quindi volevo tranquillizzarvi visto che vi siete molto preoccupati in queste ore” ha rassicurato l’ex tronista di Uomini e Donne, che di recente ha elogiato Aurora Ramazzotti per il suo gesto coraggioso.

“Mi sono sottoposta a tutti i tamponi del caso perché come ben sapete sono una persona ipocondriaca, quindi posso assicurarvi di non aver contratto il coronavirus“ ha dichiarato Giulia.

“Potete stare tranquilli, davvero. Ho soltanto delle placche, dovuti per i miei soliti problemi alla gola” ha concluso. “Faccio un po’ di fatica a deglutire, ma la febbre è scesa tantissimo” ha aggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Inbetween marble and sky ☁️ Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:15 PDT

Giulia De Lellis non ha il coronavirus e la conferma arriva dei medici stessi, visto che la fidanzata di Andrea Damante, con giusta causa, ha scelto di sottoporsi ad ogni test possibile per scoprire se fosse positiva o meno e se potesse rappresentare una sorta di pericolo per tutte le persone che le stanno intorno. Fortunatamente è una banale influenza e tutto è sembrato risolversi per il meglio.