Aurora Ramazzotti elogiata da Giulia De Lellis: “Io non ce l’ho fatta”

Aurora Ramazzotti è stata elogiata da Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver pubblicato su Instagram una lunga riflessione in merito ai rigidi canoni di bellezza imposti dai social. In particolar modo da Instagram, basato sulla pubblicazione di foto.

Aurora Ramazzotti nelle scorse ore ha scelto di fare un gesto davvero molto coraggioso. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la immortala senza filtri, mostrandola per la prima volta come mamma l’ha fatta. Senza trucco o l’aggiunta di qualche espediente tecnologico che possa eliminare tutte le imperfezioni del suo visto.

Il gesto è stato apprezzato, e non poco, sul web. Tanto da eleggere Aurora come la nuova eroina dalla rete in quanto ha avuto il coraggio di mostrarsi così com’è in un luogo, seppur virtuale, che impone determinati standard. Il suo coraggio è stato ammirato, oltre che dai suoi fedeli sostenitori, anche da numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra cui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis ha elogiato Aurora Ramazzotti per il suo discorso contro i canoni di bellezza che ci siamo auto imposti di seguire, affermando che la figlia d’arte ha avuto il coraggio a cui a lei è sempre mancato.

Giulia De Lellis: “Aurora Ramazzotti ha il coraggio che io non ho”

Giulia De Lellis ha apprezzato e non poco il gesto fatto da Aurora Ramazzotti e non per semplice retorica. La compagna di Andrea Damante non ha mai nascosto di aver anche lei problemi di pelle legati causati dall’acne e di essere stata visitata da una cinquantina di medici ma nessuno di questi è stato in grado di fornirle la giusta cura per porre fine a questo problema.

Giulia, infatti, ha confidato di soffrire molto a causa di questo problema e spesso si limita a pubblicare contenuti social pur di non mostrarsi “imperfetta” agli occhi dei suoi fedeli sostenitori.

Giulia, che di recente è finita nei guai, ha condiviso il post di Aurora nelle sue stories e si è lasciata anche lei ad una confessione in merito all’argomento. Ecco le sue parole:

“Mi trovavo sulla home di Instagram e mi sono imbattuta in questo post, mi ha fatto riflettere e non poco sull’argomento” ha esordito la compagna di Andrea Damante. “Perché facciamo tutto questo, perché evitiamo di mostrarci così come siamo? Io sono la prima a farlo, a non mostrare una mia foto in cui si vede qualche piccola imperfezione della pelle. La modifico e poi la pubblico” ha ammesso Giulia.

“E chi mi segue da un po’ sa bene delle battaglie che ogni giorno faccio per sistemare la mia pelle. Nel mio caso specifico è un problema dermatologico. Sarò stata visitata da una cinquantina di medici, ma nessuno ha mai saputo darmi la cura giusta” ha spiegato Giulia De Lellis sul discorso di Aurora Ramazzotti.

“Ognuno di noi purtroppo ha un suo problema, un piccolo difetto fisico di cui si vergogna. Anche io, come vi dicevo, ho le mie insicurezze a riguardo ma effettivamente siamo arrivati ad un punto in cui o si è perfetti o non ci si mostra“ ha riflettuto la De Lellis.

“Anche se non sarà affatto semplice, facendo piccoli passi, possiamo iniziare ad abbattere questi canoni che ci siamo auto imposti” ha concluso, aggiungendo che anche lei da oggi proverà a lasciarsi andare man mano. Senza essere vittima di una perfezione che in fondo non esiste.

Tant’è che poco dopo ha pubblicato uno scatto in cui mostra le sue piccole imperfezioni, che la rendono ancora più bella.

Giulia non è stata l’unica ad elogiare la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Anche Tiziano Ferro ci ha tenuto a mostrarle tutto il suo supporto, così come altri personaggi del mondo dello spettacolo. Aurora ha abbattuto un taboo, sperando che altre ragazze possano seguire il suo esempio.