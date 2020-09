Uomini e Donne: Nicola Vivarelli dimentica Gemma con Valentina Autiero

Nicola Vivarelli, stando ad alcune recenti anticipazioni, avrebbe dimenticato Gemma Galgani con Valentina Autiero, altra dama di Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli è noto al pubblico del piccolo schermo per essere entrato nella storia di Uomini e Donne per essere il corteggiatore più giovane mai comparso durante il corso del Trono Over. Il ragazzo aveva iniziato una conoscenza con Gemma Galgani, indiscussa protagonista del programma, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato.

I due, durante la consueta pausa estiva del programma, hanno scelto di dividere le loro strade. Anche se il motivo di tale decisione non è ancora stato rivelato, ma il giovane corteggiatore sembrerebbe essersi consolato alla svelta visto che secondo quanto riportato da Amedeo Venza sarebbe stato beccato da alcuni fan del programma con Valentina Autiero, che non ha mai nascosto di avere un interesse per il ragazzo. Tanto da discutere innumerevoli volte con la Galgani.

“Gira voce che Nicola e Valentina abbiamo scelto di fare un’esterna insieme” ha riportato Venza. “I due sono stati avvistati nella città partenopea, ma in luoghi diversi” ha proseguito nella sua segnalazione. “Nicola, il ragazzino, ha decisamente capito tutto”.

Nicola Vivarelli ha dimenticato Gemma Galgani con Valentina? Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne per averne la conferma.

Gemma Galgani: è finita con Nicola Vivarelli a Uomini e Donne

Se non è certo dell’uscita di Nicola Vivarelli e Valentina Autiero, è sicuro purtroppo che la conoscenza del giovane con Gemma Galgani di Uomini e Donne è arrivata al capolinea prima ancora di diventare qualcosa di importante.

I due, come anticipato, hanno avuto non pochi problemi durante il periodo estivo. In quanto Gemma avrebbe declinato ogni invito di Nicola di vedersi al di fuori delle telecamere, mentre quest’ultima, che per lui ha scelto di farsi un lifting alla faccia, è convinta che Nicola non sia stato del tutto sincero e che dietro ai numerosi messaggi che le scriveva dietro ci fosse lo zampino di sua madre.

Tra Gemma e Nicola dopo Uomini e Donne non è scattata la scintilla e il pubblico del piccolo schermo non sembra esserne molto colpito, visto che non ha mai creduto nel loro rapporto.