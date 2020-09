Gemma Galgani dopo il lifting: la prima foto pubblicata dal settimanale Nuovo Tv prima del ritorno nel parterre di Uomini e Donne.

Gemma Galgani ha deciso di farsi un regalo prima della nuova stagione di Uomini e Donne. La dama storica del trono over del dating show di canale 5 ha annunciato di essersi fatta un lifting. L’annuncio è arrivato nel corso della prima registrazione del programma e il settimanale Nuovo Tv pubblica la foto di Gemma dopo il lifting.

Gemma Galgani dopo il lifting: la prima foto del settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti

“Come sarà il nuovo volto di Gemma Galgani dopo il lifting? Lo scopriremo lunedì prossimo a Uomini e donne. Il “ritocchino” può aiutare una donna matura a trovare l’amore?“, scrive su Instagram il direttore del settimanale Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.



Come sarà diventata, dunque, Gemma Galgani? Sono passati più di dieci anni da quando Gemma mise per la prima volta piede nello studio di Uomini e Donne. Oltre ad aver avuto alcune storie d’amore che non sono andate a buon fine, Gemma è riuscita a rinnovare il proprio look come ha più volte sottolineato Tina Cipollari nel corso delle tante discussioni che hanno animato le stagioni del programma di Maria De Filippi.

Stavolta, però, alla vigilia della nuova stagione, Gemma ha deciso di concedersi un ritocchino estetico. Motivo che l’ha spinta a non mostrarsi durante l’estate al punto che in tanti pensavano che nella sua vita ci fosse un nuovo fidanzato dopo la frequentazione con Nicola Vivarelli.

Proprio con quest’ultimo, la dama storica del trono over, avrà il primo confronto della stagione. Nel corso dell’estate i due non si sono visti e alcune frasi pronunciate da Gemma sembravano confermare le voci di rottura che si sono diffuse sul web. Cosa accadrà, dunque, tra i due?

Tra Gemma e Sirius, dunque, sarà tutto finito o continueranno a frequentarsi? Con il lifting Gemma riuscirà a trovare finalmente quel principe azzurro che cerca da anni per poter vivere la favola d’amore che sogna da sempre? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne che, quest’anno, partirà in anticipo.