Uomini e Donne anticipazioni, Gemma si è rifatta: chi sono i nuovi tronisti

Le anticipazioni di Uomini e Donne promettono grandi cose. Gemma Galgani ha rivelato il suo segreto, accompagnato dalla presentazione dei nuovi tronisti.

La redazione di Uomini e Donne lo aveva promesso che nulla sarebbe stato come prima ed aveva ragione. Oggi si è tenuta la prima registrazione del Trono Classico e Trono Over di questa nuova stagione televisiva e le novità non sono di certo mancate.

Il portale Il vicolo delle news ha rivelato in anteprima ciò che vedremo sul piccolo schermo il 14 settembre e fidatevi: ne vedremo delle belle.

Durante il corso della puntata è stato svelato il segreto di Gemma. Segreto che ha creato non pochi problemi nella sua conoscenza con Nicola Vivarelli. I due infatti hanno bruscamente litigato durante il corso della puntata, tanto da spingere il giovane cavaliere a ballare con Valentina Autiero, che non ha mai nascosto di avere un interesse verso di lui.

Nicola, durante il corso di quest’estate, ha più volte rivelato di aver perso le tracce di Gemma e lei ha confermato di essere sparita. Per quale motivo? Perché Gemma Galgani si è fatta il lifting alla faccia! La dama voleva che il suo prode cavaliere l’ammirasse per la prima volta in puntata, ma la sua reazione non è stata quella sperata e non è difficile capirne il motivo visto che lei avrebbe potuto raccontargli ogni cosa. La dama indiscussa del Trono Over ha tra l’altro insinuato che Nicola sia poco sincero e che spesso a scrivere i messaggi che lei puntualmente riceve sia sua madre e non lui.

Per Gemma arriva anche un altro corteggiatore, ma su di lui non si sa molto. Tra l’altro, durante il corso della registrazione, sono avvenuti anche i confronti tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, che durante il corso di quest’estate se ne sono detti di tutti i colori, e Giovanna Abate e Sammy Hassan. Entrambi questi momenti non sono di certo stati tranquilli, ma piuttosto accesi.

Durante il corso della puntata sono stati rivelati anche i nuovi tronisti, che vi avevamo presentato qui. Il pubblico ha scelto Davide e Gianluca, ma anche Blanda è rimasto in studio in quanto ha catturato l’attenzione della dama Roberta. Ci sono anche due troniste donne, ma sono volti sconosciuti al pubblico del piccolo schermo.

Le sorprese dalle anticipazioni di Uomini e Donne del 27 agosto non sono di certo finite qui, in quanto Maria De Filippi ha modificato il format della trasmissione. Ecco come.

Anticipazioni Uomini e Donne: il nuovo format di Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno rivelato alcuni cambiamenti. Come vi avevamo anticipato, in studio è ritornato il pubblico. Gli spettatori non saranno seduti come di solito ma dietro allo spazio che un tempo veniva occupato dai troni e Maria condurrà il programma davanti a loro.

In studio sono scesi 50 corteggiatori, 25 ragazzi e 25 ragazze, e a loro è stato donato un telefono cellulare. Potranno scrivere al tronista che gli interessa e Gianni Sperti durante il corso della registrazione leggerà le conversazioni più interessanti e significative.

Tutto sembra essere perfetto per il ritorno di Uomini e Donne che proseguirà, come nel periodo post lockdown, ad andare in onda unendo il Trono Over e il Trono Classico.