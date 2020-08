Uomini e Donne: Maria De Filippi anticipa la messa in onda

Maria De Filippi ha anticipato la messa in onda del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne. Ecco quando andrà in onda su canale 5.

Uomini e Donne sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo degli italiani, con una stagione nuova di zecca, a partire dal 14 settembre, ma secondo quanto riportato da Trash Italiano su Twitter, la conduttrice Maria De Filippi avrebbe scelto di anticipare la messa in onda. Quando potremo vederlo?

Uomini e Donne torna in tv il 7 settembre. La messa in onda del dating show di successo di canale 5 è stata anticipata di una settimana.