Anelli di totano al forno con pomodorini: secondo piatto velocissimo

Gli anelli di totano al forno con pomodorini sono un secondo piatto di mare velocissimo. Una volta che il pesce sarà pulito realizzare la ricetta sarà semplicissimo.

L’unica difficoltà di questa preparazione sta infatti nella pulitura dei totani. Ma se volete saltare questo passaggio, perché non avete tempo o siete poco pratici, basterà chiedere al vostro pescivendolo di fiducia di svolgere questa operazione per voi.

Anche se non siete cuochi esperti o particolarmente bravi nella preparazione di piatti a base di pesce con questa ricetta potrete facilmente stupire i vostri commensali.

Ecco la ricetta per un secondo piatto velocissimo: gli anelli di totano con pomodorini

Gli anelli di totano con pomodorini sono un secondo piatto semplice e di facile realizzazione da servire per un pranzo veloce o per una cena, in famiglia o fra amici.

Si tratta di un buon compromesso fra un gustoso piatto di mare e una ricetta facile da portare in tavola. Non occorrerà essere infatti grandi chef per realizzare questo piatto ma basterà munirsi di ingredienti di qualità. Pesce fresco ed erbe aromatiche faranno il resto.

Al posto dei totani potremo utilizzare anche dei calamari. Pur essendo entrambi molluschi quest’ultimi sono considerati più pregiati e di conseguenza più cari rispetto ai totani. Inoltre la carne dei calamari è più tenera rispetto ai primi.

A seconda che i vostri totani siano già puliti dal pescivendolo o meno dovremo procedere in questo modo. Se avete intenzione di pulirli da soli ecco un tutorial.

Altrimenti se procedete con gli anelli già pronti. Ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

600 g di totani

150 g di pomodori ciliegini

pangrattato q.b.

prezzemolo fresco q.b.

1 limone

1 spicchio d’aglio

olio extra vergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per realizzare gli anelli di totano con pomodorini iniziamo lavando e asciugando i nostri anelli di totano. Mettiamoli dentro a una ciotola e condiamoli con il succo di limone, l’olio, lo spicchio d’aglio, sale, pepe e prezzemolo tritato finemente.

Quindi occupiamoci del pomodorini, laviamoli e asciughiamoli con un canovaccio. Tagliamoli a fettine, come abbiamo fatto con i totani e mettiamoli nella ciotola con i totani. Grattiamo sopra anche un po’ di scorza di limone.

A questo punto aggiungiamo il pangrattato e mescoliamo aggiustando di sale e pepe.

Prepariamo una teglia ricoperta con della carta da forno e disponiamo sopra il nostro pesce con i pomodorini. Mettiamo in forno preriscaldato a 200° per circa 20 minuti.

Sforniamo e serviamo subito.