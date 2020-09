Ed Sheeran è diventato papà per la prima volta: la moglie Cherry Seaborn ha partorito una bambina. Il dolce annuncio sui social, foto.

Ed Sheeran è diventato padre per la prima volta. La moglie Cherry Seaborn ha partorito una bambina che è la gioia di mamma e papà. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso cantante che, su Instagram, ha pubblicato la foto dei calzini accompagnando il tutto da un breve messaggio con cui ha condiviso la sua gioia con i fans.

Ed Sheeran papà di Lyra Antarctica: la moglie Cherry Seaborn ha partorito

Grande gioia per Ed Sheeran e Cherry Seaborn che sono diventati per la prima volta genitori. Dopo essersi sposati in gran segreto e aver tenuto nascosta la gravidanza venuta a galla solo poche settimane fa, Ed e Cherry ha annunciato di aver allargato la famiglia con la nascita di una bambina.

Il cantante inglese ha così spiazzato tutti i fans pubblicando un dolcissimo annuncio sui social:

“Ciao a tutti! Un veloce messaggio da parte mia, ho una news importante che volevo condividere con tutti voi. La scorsa settimana, con l’aiuto di un team di ostetriche davvero straordinario, Cherry ha partorito la nostra bellissima e splendida bambina. Il suo nome è Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Siamo assolutamente pazzi di lei! Sia la mamma che la bambina stanno benissimo, e noi siamo tutti al settimo cielo! Speriamo davvero che possiate rispettare la nostra privacy in questo momento. Vi mandiamo tutto l’affetto possibile, ci vedremo quando sarà arrivato il momento di tornare. Ed”, ha scritto il cantante ricevendo migliaia di messaggi d’auguri da parte di amici e fan.

La piccola Lyra Antarctica Seaborn Sheeran è venuta al mondo la scorsa settimana, ma l’artista ha annunciato il lieto evento solo oggi. Ed Sheeran e Cherry Seaborn erano amici d’infanzia prima d’innamorarsi e mettersi insieme. I due si sono fidanzati nel 2015 e si sono sposati in gran segreto nel 2019. La coppia vive in modo riservato proteggendo totalmente la propria privacy, ma la gioia per la nascita della prima figlia ha spinto il cantante ad annunciare il lieto evento. Non ci resta che fare i migliori auguri ai neo genitori.