Ed Sheeran papà per la prima volta: la moglie Cherry Seaborn è incinta

Ed Sheeran papà per la prima volta: la moglie Cherry Seaborn è...

Ed Sheeran sta per diventare padre. Il noto cantautore ha reso pubblica la gravidanza della moglie Cherry Seaborn, sulle pagine del Sun le prime indiscrezioni riguardo alla dolce attesa.

Ed Sheeran sta per diventare padre. Il celebre cantautore, sposato con la giocatrice di hockey Cherry Seaborn, aspetta il lieto evento: ciliegina sulla torta di una vita ricca di successo ed imprevisti. Quasi da favola: gli esordi, la precarietà, l’apice del successo, poi il fondo e la rinascita emotiva, artistica e sentimentale.

D’altronde gli artisti sono così: per creare devono sperimentare ogni fase della vita affinché possano successivamente riproporla su uno spartito o su una tela, a seconda delle peculiarità. Il cantautore ha tenuto segreta la gravidanza della moglie finché ha potuto, complice anche il periodo di lockdown trascorso dalla coppia nella loro casa in campagna di Suffolk, ma il tempo tradisce i segreti. Non è ormai più possibile nascondere il pancione.

Ed Sheeran diventerà padre: l’annuncio sui tabloid inglesi

Così, Ed e Cherry hanno annunciato – anche pubblicamente – la dolce attesa che li vede al settimo cielo. Sheeran ha successivamente ammesso, sulle pagine del Sun, di aver trascorso anche periodi non facili: “Ho sofferto di attacchi di panico e depressione, al culmine del successo ho iniziato a fare uso di alcool e droghe. Non c’era soltanto quello, però. Ero sempre triste, mangiavo male, mi chiamavano ‘Teddy due cene’ perchè ordinavo sempre doppia porzione e mi ingozzavo fino a vomitare. Poi ho conosciuto Cherry”, ha spiegato.

L’artista ammette che, dopo aver conosciuto la moglie, con cui aveva un rapporto dai tempi della tenera età che è sfociato in relazione relativamente tardi dopo essersi persi di vista per qualche tempo, la sua vita è cambiata: “Ho cominciato a seguire il suo stile di vita, facendo pace anche con il cibo, mangio meglio. Vivo bene, mi alleno con lei. Un figlio è la cosa migliore che potessi desiderare. Sogno dei paffutelli che girano per casa”.

Ogni proposito auspicato dal cantante si sta, faticosamente, realizzando. Sicuramente il lieto evento darà a Sheeran l’ispirazione per altri capolavori: alla moglie ha dedicato “Perfect”, chissà alla creatura che verrà cosa intende riservare.

