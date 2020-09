Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia d’Urso in crisi? Parlano loro

Giulio Raselli e Giulia d’Urso sono già in crisi dopo l’esperienza al Trono Classico a Uomini e Donne? La coppia ha rotto il silenzio, facendo chiarezza.

Nulla sfugge al fedele pubblico di Uomini e Donne, in particolare nel vasto mondo della rete. Tant’è che di recente hanno notato che gli inseparabili Graselli, la coppia formata da Giulio Raselli e Giulia d’Urso, non erano più insieme.

I fan hanno prontamente ipotizzano che i due potessero essere in crisi, visti che non si sono mai separati un solo giorno dal momento della scelta di lui al Trono Classico. L’unica scelta, tra l’altro, avvenuta in diretta televisiva. Tra l’altro, non molto tempo fa, lui ha svelato un retroscena su quel momento.

A fare chiarezza ci hanno pensato i diretti interessati su Instagram, che hanno provveduto a spegnere il gossip sulla loro relazione ammettendo che hanno una relazione come tutte le persone comuni, formata da alti e bassi, ma l’importante è che alla fine del giorno ci sia ancora un forte sentimento ad unirli.

A smentire la crisi, o meglio la rottura, è stata prima Giulia che su Instagram ha pubblicato un vecchio scatto che mostra la sua mano intrecciata a quella del suo compagno, accompagnando il tutto al seguente annuncio: “Io e Giulio non ci siamo lasciati, stiamo ancora insieme. Abbiamo degli alti e bassi, come in tutte le coppie normali”.

Giulio Raselli smentisce la crisi con Giulia d’Urso dopo Uomini e Donne

Giulio Raselli ha preso la parola poco dopo la sua compagna Giulia d’Urso, tranquillizzando a sua volta tutto il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne: la sua relazione, tra alti e bassi, prosegue ancora.

“Non importa se siamo felici o tristi” ha esordito Giulio Raselli dopo Uomini e Donne, che di recente ha criticato Giovanna Abate e Sammy Hassan. “L’importante è che ci saremo sempre l’uno per l’altro ed è così che deve restare” ha concluso l’ex tronista. “Questo è quello che conta, questo è l’essenziale” ha aggiunto.

