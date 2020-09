Oggi vi proponiamo la ricetta delle bombe di patate pratiche veloci per fare un figurone a tavola e quaderni di un sapore unico.

Questa è una versione delle patate molto particolare e ricca, infatti può andare a sostituire un piatto unico impreziosito da ingredienti prelibati. È possibile accompagnare questo piatto ad una fresca insalata estiva oppure con un contorno di verdure ripassate in padella o grigliate.

Bombe di patate e zucchine: ricetta

Per la preparazione ci sono diversi step da seguire tra cui la bollitura delle patate che richiede un pochino di pazienza. La difficoltà è davvero nulla. Queste bombe di patate non sono un piatto pesante, si possono riempire con ingredienti a scelta ma noi oggi vi proponiamo una versione di queste bombe con un ripieno di formaggio fresco e zucchine.

È un alimento perfetto anche per i bimbi poiché non è prevista una cottura in olio quindi fritta, bensì verranno cotte in forno in meno che non si dica, un quarto d’ora circa.

Ingredienti

Gli ingredienti sono davvero basici e semplicissimi da reperire, sono tutti quegli ingredienti che siamo solite già utilizzare nella nostra alimentazione quotidiana. Potete utilizzare anche delle patate americane, quelle dolci, con dei valori nutrizionali molto più alti e un indice glicemico molto più basso.

Per preparare questa ricetta avrete bisogno di

300 g di patate lessate,

una zucchina romanesca

60 g di ricotta di capra

60 g di farina integrale, o tipo due, oppure potete optare se volete o su esigenza per farine alternative gluten-free

un bel ciuffo di prezzemolo fresco

un cucchiaino raso di bicarbonato per la lievitazione

sale, pepe quanto bastano.

Potete riempirle anche con dei funghi, della mozzarella filante, ma anche optare per una variante vegana come il tofu tagliato a dadini.

Se utilizzate le patate americane, aspettatevi un gusto molto più dolce, quindi potete sostituirle anche per una soluzione di colazione dolce ma originale. Infatti con le patate dolci sono possibili da innumerevoli preparazioni dai pancake alle crepes ma anche come aggiunta di altri dolci di vario tipo.

Preparazione

Eccoci giunti alle fasi di preparazione

Lessate le patate, passatele nello schiacciapatate, per evitare che restino dei grumi potete ripetere l’operazione anche due volte.

Grattugiate la zucchina e lasciatela scolare in un colino, aggiungete al composto di patate e zucchina il formaggio fresco e nel frattempo scaldare il forno a 200°.

Infarinate un piano da lavoro il legno e predisponete il composto di patate e zucchina sul piano.

Aggiungete la farina, il prezzemolo, il cucchiaino raso di bicarbonato, il sale e il pepe.

Amalgamate bene l’impasto e stendete con un matterello infarinato.

Poi con un coppa pasta oppure grazie a dei bicchieri belli ampi formate dei cerchi di circa 8 cm di diametro su ogni cerchio, posizionate il formaggio che avete scelto fresco e chiudete con un altro cerchio di patata.

Disponete le vostre bombe su teglia rivestita di carta forno e spennellate con un po’ di acqua e olio ogni bomba. Fate cuocere per un quarto d’ora fino a che le bombe di patate non saranno belle dorate. Servitele calde.

Questo è un piatto oltre che prelibato molto economico e facile da preparare, metterà d’accordo i palati di tutti, anche dei più piccini. Come abbiamo detto, potete riempire le bombe di patate come preferite. Si possono preparare anche fritte quando volete concedervi un azzardo in più.