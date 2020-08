Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5 che partirà lunedì 14 settembre, in prima serata su canale 5.

Elisabetta Gregoraci è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 5 che prenderà il via lunedì 14 settembre, in prima serata su canale 5. L’ex moglie di Flavio Briatore è la punta di diamante della quinta edizione del reality show che, per sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini affiancato da Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.

La conferma ufficiale arriva dai profili social del Grande Fratello. “Dal cuore della musica… al cuore di Grande Fratello! Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente del GF Vip”, si legge nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.

Elisabetta Gregoraci: da Battiti Live al Grande Fratello Vip 5

Dal palco di Battiti Live 2020 che ha condotto magistralmente insieme ad Alan Palmieri incantando tutti non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche per la capacità di intrattenere il pubblico e mettere a proprio agio gli artisti che sono tornati ad esibirsi dal vivo grazie alla kermesse musicale di Radio Norba, Elisabetta Gregoraci è pronta a varcare la porta rossa della casa di Cinecittà.

Da mesi, il nome dell’ex moglie di Flavio Briatore, dimesso dall’ospedale, è accostato al Grande Fratello Vip 5. La conferma ufficiale della presenza della Gregoraci tra i concorrenti, tuttavia, è arrivata solo oggi.

Bellissima e single, la showgirl è pronta ad infiammare la casa più spiata d’Italia mettendosi a nudo come mamma, figlia e sorella. All’interno della casa di Cinecittà, i concorrenti si raccontano a 360 gradi e la Gregoraci è pronta a regalare al pubblico tutta se stessa.

Visualizza questo post su Instagram Io&te🧡@falconathanbriatore Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 27 Ago 2020 alle ore 2:27 PDT

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi a cui aveva confermato la sua presenza al reality, inoltre, la Gregoraci non esclude di poter trovare l’amore. All’interno della casa del Grande Fratello Vip è nato l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, oggi profondamente in crisi. La Gregoraci, dunque, riuscirà ad innamorarsi all’interno della casa?