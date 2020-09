Signorini ha segnato il colpaccio con il ritorno di Malgioglio al GF Vip? Come reagirà la d’Urso, visto che è il suo opinionista? Cristiano svela la verità.

Nelle scorse si è a lungo parlato del possibile ritorno di Cristiano Malgioglio al GF Vip. Il paroliere di Mina, che ha preso parte al reality show di successo di canale 5 durante la seconda edizione, edizione che è risultata essere quella di maggiore successo della versione dedicata ai personaggi del piccolo schermo degli italiani, secondo le recenti indiscrezioni sarebbe stato chiamato a varcare nuovamente la soglia rossa. Anche se da ben due anni svolge il ruolo di opinionista per l’edizione NIP di Barbara d’Urso.

In rete, come prevedibile, la notizia è diventata in poco tempo virale, tant’è che in molti si sono chiesti se Malgioglio avrebbe realmente lasciato la bella conduttrice partenopea per tornare da Signorini, visto che lei aveva confermato la loro collaborazione per l’edizione dedicata alle persone comuni. A fare chiarezza ci ha pensato il diretto interessato su Instagram, rivelando di non avere avuto alcun contatto con gli autori per questa nuova collaborazione.

“Sto leggendo che io dovrei entrare nuovamente nella casa più spiata d’Italia” ha esordito Cristiano in un lungo post su Instagram. “Beh volevo dirvi che io non ne so niente di tutta questa storia, in quanto non ho avuto alcun contatto con gli autori“ ha proseguito il paroliere di Mina. “Posso dirvi però che ieri ho portato a termine la registrazione del mio nuovo singolo e mi ritengo molto soddisfatto di questo lavoro” ha concluso.

Cristiano Malgioglio non sarà al GF Vip di Signorini, mentre Elisabetta Gregoraci è stata confermata nel cast, ma ha subito provveduto a spiegare ai suoi fedeli sostenitori tutti gli altri progetti in cui è coinvolto.

Cristiano Malgioglio: i nuovi progetti dopo la smentita del GF Vip

Cristiano Malgioglio, come anticipato, ha categoricamente smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, a meno che gli autori non decidano di richiamarlo all’ultimo minuto stupendo l’intero pubblico. Nonostante ciò, il paroliere di Mina ha annunciato di essere coinvolto in nuovi progetti, alcuni riguardano il campo musicale mentre altri quello televisivo.

“Il giorno 15 sarò impegnato con le riprese del mio nuovo videoclip e subito dopo ne girerò un altro davvero molto speciale” ha confidato l’opinionista di Barbara d’Urso, che di recente ha stroncato Madonna. “Ho anche finito di incidere il mio nuovo disco in cui omaggio tutte quelle vere artiste donne che fanno ancora parte della mia vita“ ha spiegato Cristiano per poi rivelare anche i nuovi progetti relativi al mondo del piccolo schermo.

“Sarò anche a lavoro con Enrico Papi per la realizzare la prossima edizione di Sarabanda. Sarà un programma fatto di tanta musica ma anche di tante risate” ha concluso Cristiano Malgioglio su Instagram, che di recente si è lasciato andare ad una lunga riflessione sulla quarantena.

“Volevo dirvi anche il perché ho scelto di accompagnare a questa foto le mie parole. Il motivo è perché l’adoro. Non so manco tenere la sigaretta in mano, visto che detesto il fumo” ha aggiunto strappando un sorriso a tutti i suoi seguaci della rete.

Malgioglio non sarà nel cast del GF Vip, ma nonostante ciò i suoi fedeli ammiratori potranno supportarlo e seguirlo in questi nuovi ed avvicinati progetti. Il più atteso di tutti è sicuramente il ritorno di Sarabanda, uno dei programmi che ha fatto la storia della televisione degli anni 90 e che ancora oggi è molto amato dal pubblico del piccolo schermo. Cristiano ed Enrico Papi a Sarabanda saranno in grado di ridare allo show la luce che lo ha contraddistinto durante i suoi anni d’oro su Italia 1?