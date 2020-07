GF Vip: svelato il cachet richiesto da Patrizia De Blanck

Gli autori del GF Vip da tempo corteggiano Patrizia De Blanck e lei ama la loro corte. Sarà per questo che ha richiesto un cachet da capogiro?

La macchina di Alfonso Signorini è ancora a lavoro per formare il cast della prossima edizione, la quinta, del GF Vip. Secondo il settimanale Nuovo, la produzione da tempo starebbe corteggiando Patrizia De Blanck, che non è di certo nuova al mondo dei reality show visto che prese parte, diverso tempo fa, all’Isola dei Famosi e di recente è una degli opinionisti fissi di Barbara d’Urso.

La produzione sa bene che Patrizia sarebbe decisamente un colpo grosso per il reality show di punta di canale 5 e per questo motivo è disposta ad accettare alcune delle proposte della nobile. Anche se non a tutte, come ad esempio quella dell’alto cachet richiesto.

Secondo il settimanale. Patrizia De Blanck avrebbe chiesto 100 mila euro per partecipare al GF Vip e la produzione, che ha messo gli occhi anche su Francesca Cipriani, avrebbe provato a trattare per la metà della cifra ma la nobile non si sarebbe ancora espressa se accettare o meno l’offerta ricevuta. Che cosa farà Patrizia?

Patrizia De Blanck al GF Vip? “Vogliono lotte di classi sociali”

Patrizia De Blanck, tra l’altro, sarebbe nei progetti degli autori del Grande Fratello Vip per creare una sorta di divisione fra classi sociali, mettendola contro gli altri concorrenti di Alfonso Signorini.

La mamma di Giada De Blanck, che durante la quarantena ha fatto discutere per aver colpito sua figlia con un bastone, sarebbe assolutamente contraria a questo tipo di meccanismo in quanto vorrebbe essere trattata come tutti gli altri concorrenti e non fondare il gioco su una divisione tra classi sociali che, diciamocela tutta, è un’idea un po’ debole e non sarebbe proprio il massimo visto anche il livello offerto con la scorsa edizione.

Patrizia De Blanck sarà nel cast del GF Vip? Al momento è ancora tutto da vedere, in quanto la nobile non avrebbe ancora dato una risposta certa all’offerta della produzione. Offerta che, sicuramente, gioverebbe ad entrambe le parti.

Ma soprattutto per il pubblico da casa in quanto Patrizia De Blanck al GF Vip sarebbe sicuramente un personaggio degno di nota, non uno di quelli che passa inosservato.