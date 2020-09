Tommaso Zorzi prima del GF Vip: la stoccata a Patrizia De Blanck

Tommaso Zorzi, prima dell’inizio della sua avventura al Grande Fratello Vip, ha lanciato una stoccata alla sua collega Patrizia De Blanck.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. L’influencer, per l’occasione, ha scelto di concedere un’intervista al settimanale Chi, diretto dal padrone di casa, dove ha parlato di cosa si aspetta da quest’avventura e, in particolar modo, cosa pensa di una delle sue colleghe: Patrizia De Blanck.

Tommaso ha paragonato la nobile, che avrebbe chiesto una cifra da capogiro per prendere parte al reality show di successo di canale 5, ad un personaggio del Gattopardo, il classico composta da Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

“Lei sembra un personaggio proveniente da Il Gattopardo” ha esordito Tommaso Zorzi su Patrizia De Blanck prima del GF Vip. “Lei è una nobile decaduta, quello stampo lì” ha concluso l’influencer.

La dichiarazione di Tommaso, come facilmente immaginabile, ha rapidamente fatto il giro del web rendendo entusiasti il popolo della rete che sanno che grazie a loro due quest’anno ne vedremo delle belle nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ammette: “Sono diverso dagli altri”

Tommaso Zorzi, come anticipato, ha ammesso al pubblico cosa si aspetta da quest’avventura e per quale motivo lui spicca rispetto agli altri personaggi scelti da Alfonso Signorini per questa nuova edizione del GF Vip.

“Io sono diverso dagli altri concorrenti” ha premesso l’influencer facendo riferimento al cast completo della quinta edizione. “A differenza loro io vivo di continuo tra il sacro e il profano, continuando a camminare su quella sottile linea dello show che tra il vincere e il perdere” ha proseguito Tommaso Zorzi prima del Grande Fratello Vip.

“Sono quel tipo di persona a cui se partano i cinque minuti è in grado di dare vita ad una vera e propria tragedia” ha concluso l’influencer. “Voglio avvisare a tutti quelli che hanno intenzione di nominarmi che organizzerò una festa subito dopo e loro non saranno invitati” ha aggiunto ironico.

Visualizza questo post su Instagram @tommasozorzi é ufficialmente un nuovo concorrente di #GFVIP! 😍 Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 2 Set 2020 alle ore 6:45 PDT

Tommaso Zorzi è pronto per la quinta edizione del GF Vip e anche il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di vederlo all’opera nella casa più spiata d’Italia, convinto che darà grandi soddisfazioni a tutti gli amanti del trash che non aspettando altro che la replica di Patrizia De Blanck per la dichiarazione rilasciata al settimanale Chi.