Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island svela: “E’ pericoloso”

Alessia Marcuzzi, prima dell’inizio di questa nuova stagione di Temptation Island, ha rivelato cosa ritiene essere pericoloso per la sua vita di coppia.

Alessia Marcuzzi è pronta più che mai a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova edizione di zecca di Temptation Island, la prima da lei condotta ad essere interamente dedicata alle persone comuni visto che la precedente da lei presentata è stata incentrate sulle coppie formate dai personaggi noti del piccolo schermo.

Per l’occasione la conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, dove tra una confessione e l’altra ha rivelato che cos’è per lei la vera tentazione in un rapporto di coppia. In particolare Alessia ha ammesso di essere una donna molto indipendente e questo le ha creato, spesso, non pochi problemi.

“L’unica vera tentazione in una coppia per me è quella di restare uniti. Parliamoci chiaro, lasciarsi è molto più facile“ ha esordito la conduttrice, che di recente ha scritto al suo ex Simone Inzaghi. “Sono una donna molto indipendente e nella mia vita ogni cosa che ho l’ottenuta con le mie forze. Fortunatamente non devo ringraziare nessun uomo, in quanto non ho mai avuto rapporti basati sulla convenienza“ ha spiegato Alessia alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

“Se sto con una persona e perché sono felice al suo fianco. Lo sa bene mio marito Paolo, che mi ama anche per questo lato del mio carattere perché sa bene di essere stato e scelto. Non rimango in un rapporto che mi fa soffrire“ ha concluso Alessia. “Questo aspetto diventa pericoloso a lungo andare, in quanto la mia indipendenza spesso mi ha reso schiava del mio stare bene anche da sola” ha concluso Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island.

Temptation Island: Alessia Marcuzzi svela un retroscena su Maria De Filippi

La conduttrice di Temptation Island, durante il corso dell’intervista, ha anche svelato un retroscena sull’ideatrice del programma: Maria De Filippi, che lavora dietro le quinte dell’isola delle tentazioni.

Alessia Marcuzzi ha confidato che la conduttrice di Uomini e Donne, quando l’ha chiamata per affidarle il programma lasciato da Simona Ventura, era consapevole che quella sarebbe stata la sua dimensione ideale.

“Quando Maria mi ha chiamata per condurre il programma, ho subito pensato che avesse intuito che Temptation Island sarebbe stata la mia dimensione ideale” ha rivelato la conduttrice, che quest’anno sarà più rigorosa rispetto alla scorsa edizione. “Mi piace lavorare a contatto con le persone e guardare loro negli occhi” ha spiegato. “Le parole spesso possono ferirti perché vengono fraintese, con gli occhi questo non accade” ha concluso Alessia Marcuzzi di Temptation Island.

Alessia, come anticipato, non vede l’ora di entrare in azione con la nuova edizione di Temptation Island e il pubblico da casa spera possa eguagliare l’edizione precedentemente condotta da Filippo Bisciglia.