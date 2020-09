Milly Carlucci sostituisce Daniele Scardina a Ballando? Il gossip

Milly Carlucci starebbe pensando di sostituire Daniele Scardina a Ballando con le stelle. Quale sarà il destino dell’ex di Diletta Leotta?

Ballando con le stelle sta affrontando una delle stagioni più difficili di sempre. Il programma dedicato alla danza di Milly Carlucci sarebbe dovuto andare in onda sul primo canale pubblico durante la scorsa stagione televisiva, ma a causa dell’emergenza del coronavirus la Rai ha scelto di sospendere il tutto, optando settembre come il periodo di debutto di questa nuova edizione.

Le cose purtroppo non sono andate come sperato in quanto due concorrenti sono risultati essere positivi al covid bloccando ancora una volta la macchina del programma, che avrebbe dovuto intrattenere il pubblico del piccolo schermo a breve.

Secondo quanto è possibile leggere sul nuovo numero del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la conduttrice starebbe pensando di sostituire i due partecipanti in questione, Samuel Peron e Daniele Scardina, in modo tale da poter regolarmente andare in onda, visto che quest’edizione è stata già rimandata più di una volta.

Almeno per il momento quanto riportato dalla rivista non ha ancora trovato alcuna conferma, in quanto la conduttrice starebbe anche pensando di far subentrare i due concorrenti a progetto iniziato. Insomma, il destino di Ballando con le stelle di Milly Carlucci sembra essere ancora incerto e le prossime ore saranno focali per il destino dei due concorrenti. Cosa sceglieranno la conduttrice la sua produzione?

Milly Carlucci, slitta ancora Ballando con le stelle: quando va in onda

Milly Carlucci, nonostante non abbia ancora commentato la delicata situazione relativa alla prossima edizione di Ballando con le stelle, ha confermato però che il programma ha slittato la sua data di inizio.

Lo show dedicato alla danza di Rai 1 andrà in onda il 19 settembre in prima serata, mentre come anticipato non ci sono alcune notizie ufficiali per quanto riguarda il futuro di Samuel Peron e Daniele Scardina, che di recente ha rotto il silenzio sulla sua positività al covid, all’interno del progetto.

Visualizza questo post su Instagram #BallandoConLeStelle Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle) in data: 2 Set 2020 alle ore 5:21 PDT

Milly Carlucci sostituirà i concorrenti positivi al covid – 19 oppure il programma è stato posticipato al fine di rendere la loro partecipazione possibile, visto che la data indicata corrisponde alla fine del loro periodo di quarantena? Non ci resta che attendere per ricevere ulteriori notizie sulle condizioni dello show.