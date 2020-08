Daniele Scardina rompe il silenzio confermando la propria positività al Covid 19 con un post sui social: “Basta falsità, sono una persona responsabile”.

Daniele Scardina rompe il silenzio e con un post pubblicato su Instagram racconta come ha scoperto di essere positivo al Covid 19. Il concorrente di Ballando con le stelle 2020 è rientrato a Roma dopo una vacanza in Sardegna. Dopo essersi sottoposto ad un primo tampone risultato negativo, il pugile racconta di aver condotto una vita normale adottando, tuttavia, tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la propria salute e quella delle persone che lo circondano come richiede il momento che il mondo sta attraversando.

Di fronte ai rumors sul suo rientro a Roma, l’ex fidanzato di Diletta Leotta ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti.

Daniele Scardina positivo al Covid 19: “L’ho scoperto con un secondo test. Sono isolato a casa, basta falsità”

Secondo alcuni rumors pare che dopo il rientro dalla Sardegna, Daniele Scardina abbia frequentato una palestra di Roma i cui rappresentanti hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito come riporta Il Messaggero. La notizia della positività avrebbe così scatenato l’allarme di fronte al quale il pugile ha deciso di rompere il silenzio raccontando la propria versione dei fatti.

“Voglio fare chiarezza su tutte queste diffamazioni che stanno facendo su di me”: comincia così il post di Scardina che poi spiega nel dettaglio l’evoluzione dei fatti. “Il 19 agosto ho fatto un tampone risultato negativo. Ho proseguito la mia vita normalmente come avrebbero fatto tutti, ma con molte precauzioni. Mi allenavo solo. Per tutelare me stesso e per garantire la sicurezza di tutti in questo periodo surreale che stiamo vivendo. Il 27 agosto ho fatto un altro test risultando positivo. Da quel giorno mi sono isolato e chiuso in casa. Non ho sintomi e sto benissimo. Attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita”, aggiunge.

Infine, lancia un appello affinchè tale periodo faccia uscire la parte buona delle persone: “Basta con queste falsità. Sono un atleta, una persona responsabile. Purtroppo siamo tutti vulnerabili a questo virus. La cosa giusta sarebbe aiutarsi l’uno con l’altro e non puntare sempre il dito criticando e giudicando le persone. Siate più umani, più buoni”.