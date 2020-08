Come combattere la tristezza con gli alimenti della dieta del buonumore

Scopri quali sono gli alimenti che ti aiutano a combattere la tristezza e la depressione: arriva la dieta del buonumore!

Il rientro dalle vacanze ti spaventa?

La ripresa della routine, le norme di distanziamento sociale e una generale insicurezza per il futuro possono influenzare il nostro umore.

Niente paura però! Ecco gli alimenti segreti che ti aiuteranno a combattere lo stress.

Dieta del buonumore: per combattere lo stress bisogna mangiare bene

Non è la prima volta che vi suggeriamo degli alimenti utili per combattere la depressione.

Mangiare bene è sinonimo anche di vivere meglio: è molto importante, infatti, fare attenzione a quello che scegliamo di consumare.

Il rientro dalle vacanze può rappresentare un momento di confusione, nel quale fare la spesa diventa l’ultima delle nostre preoccupazioni.

C’è da pulire tutta casa, ricominciare a lavorare nonostante le energie siano basse e riprendere una routine che ci sembra pesantissima.

Potete combattere la sensazione di pesantezza del rientro usando questa dieta specifica oppure integrare quello che mangiate con degli spuntini sani.

Conoscevate però gli alimenti segreti che servono a combattere la tristezza?

Funghi: misteriosi alleati

I funghi, con pochi grassi ed un buon apporto di proteine, sono un alimento quasi perfetto.

Hanno alti livelli di magnesio e selenio che li rendono ottimi alleati nella lotta alla tristezza stagionale.

Ricordatevi di metterli nel carrello della spesa!

Mandorle e frutta secca contro la tristezza

Le mandorle in particolare sono un ottimo elemento segreto contro gli sbalzi d’umore stagionali.

Sono ricche di minerali ed ottime come spuntino tra un pasto e l’altro.

Sgranocchiandole alzerete i vostri livelli di ferro e magnesio. Cosa c’è di meglio per sentirsi al top?

Protagonista della dieta del buonumore: il cacao!

Sapevate cosa vuol dire avere una voglia irresistibile di cibi dolci? Per fortuna se esagerate con il cacao adesso avrete una scusa in più.

Cioccolato fondente e cacao, infatti, sono grandi alleati alla lotta contro la depressione!

Questi alimenti, ricchi di antiossidanti, sono famosi per provocare una leggera dipendenza nelle persone: ma è solo grazie alle loro proprietà benefiche!

Carne di tacchino

Se non siete vegetariani e non sapete come diventarlo, potete comprare anche carne di tacchino.

Mangiarla una o due volte a settimana stimola la produzione di serotonina: e cosa potrebbe rendervi più felici dell’ormone stesso della felicità?

Banane

Una banana al giorno leva… lo psicologo di torno!

Questo frutto è ricchissimo di dopamina, potassio e magnesio.

La ricetta perfetta per combattere l’ansia e lo stress!

Inoltre si presta a moltissime ricette come quella del gelato… non gelato!