La lavorazione di Ballando Con Le Stelle era cominciata ma ha subito una brutta battuta d’arresto: trovati positivi al Coronavirus due ballerini, studi chiusi.

La produzione del principale show di intrattenimento di Rai Uno era già cominciata. Le prove dei ballerini e soprattutto l’allenamento a cui si devono sottoporre i concorrenti avevano già avuto inizio.

Purtroppo i dubbi in merito alla sicurezza di uno show che prevede un contatto strettissimo tra i concorrenti dopo le ultime notizie sembrano più che fondati.

Per diverso tempo la Carlucci e la produzione dello spettacolo avevano lavorato per impostare delle misure di sicurezza che impedissero il contagio dei concorrenti.

A quanto pare non sono state sufficienti e oggi la RAI è costretta a correre ai ripari.

Due concorrenti di Ballando positivi al Coronavirus

Rosalinda Celentano avrebbe dovuto far coppia con il ballerino Samuel Peron e i due avevano recentemente confermato la loro partecipazione a Ballando Con Le Stelle 2020 e l’inizio di tre mesi di allenamenti negli studi della RAI.

Secondo indiscrezioni ancora non confermate dal punto di vista ufficiale, però, Rosalinda e Samuel sarebbero stati trovati positivi al Coronavirus. Non si sa chi dei due avrebbe infettato l’altro, ma è certo che sia stato lo strettissimo contatto tra i due a provocare il contagio di coppia.

Anche se né i canali ufficiali del programma né quelli della RAI hanno diffuso ufficialmente la notizia, la voce per la quale Ballando Con Le Stelle si è fermato è stata confermata da una persona che ha bazzicato a lungo quegli studi: Giovanni Ciacci (che all’epoca della sua partecipazione fece notizia per aver scelto di ballare con un maestro maschio e non in coppia con una donna).

Ciacci oggi è un opinionista fisso di Ogni Mattina, il nuovo show di TV8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Il programma (che nelle scorse settimane è stato a rischio chiusura a causa degli ascolti deludenti) ha diffuso per primo la notizia secondo la quale la lavorazione del programma è bloccata da quando Rosalinda e Samuel sono stati trovati positivi.

I protocolli di sicurezza per la televisione durante la pandemia di Covid, infatti, prevedono una totale sanificazione dei locali per evitare il contagio di lavoratori, concorrenti e pubblico degli spettacoli televisivi.

Tra l’altro non si tratta del primo ritardo che Ballando Con Le Stelle 2020 registra a causa del Covid in questo periodo così complicato per la televisione italiana. Lo show, infatti, avrebbe dovuto cominciare a Marzo come ogni anno ma è stato strettamente necessario rimandare la realizzazione della trasmissione per poter garantire la sicurezza dei concorrenti. Si sperava quindi che con il drastico calo dei contagi che è stato registrato nei mesi estivi si potesse lavorare in sicurezza: purtroppo non è stato così.

Rosalinda Celentano e il suo maestro di danza non sono che gli ultimi nomi celebri a essere inseriti nel lunghissimo elenco dei positivi al Coronavirus, gran parte dei quali hanno contratto il virus nelle località turistiche più esclusive della penisola, in particolar modo in Sardegna.

Tra i più noti Nilufar Addati, Daniele Schiavon e Federico Fashion Style. A scatenare le polemiche e un po’ di humor nero è stato il ricovero di Flavio Briatore, che ha contratto il Coronavirus e pare sia oggi in condizioni gravi.