Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele per Covid: condizioni serie

Flavio Briatore è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano da lunedì per Covid-19. Secondo quanto riporta il settimanale L’Espresso sarebbe in “condizioni serie” ma non si troverebbe in terapia intensiva.

Nel giorni scorsi l’imprenditore, dopo un’accesa polemica contro il governo e il sindaco di Arzachena, per le ordinanze sulla chiusura delle discoteche, si era visto costretto a chiudere il 17 agosto il suo locale, il Billionaire di Porto Cervo.

Nel frattempo proprio ieri è arrivata la conferma di un focolaio nel locale di Briatore dove sono stati riscontrati altri 52 casi di positività al Covid tra il personale.

Inoltre, a Ferragosto lo stesso Briatore aveva partecipato a una partita di calcetto all’hotel Cala di Volpe con altri personaggi famosi, tra cui Sinisa Mihajlovic, anche lui rivelatosi positivo al Covid.