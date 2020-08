Adriana Volpe a rischio? Ogni Mattina verso la chiusura: l’indiscrezione

Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, rischia la cancellazione.

Adriana Volpe, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha debuttato con Alessio Viola al timone di Ogni Mattina, il nuovo programma di Tv8 che imita un po’ i meccanismi utilizzati dai programmi di successo come Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso e La Vita in Diretta su Rai 1.

Purtroppo però l’esperimento non sembra aver funzionato, in quanto la trasmissione sin dal suo debutto sul piccolo schermo è risultata essere un autentico flop. Purtroppo il programma non ha mai brillato, nonostante al suo interno compaiano i personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela di Dagospia, la rete starebbe prendendo in considerazione l’idea di chiudere lo show, in quanto non rientrerebbe nell’interesse del pubblico da casa, che preferisce guardare i prodotti che vengono offerti prima e dopo la messa in onda del programma su Tv8.

Ogni Mattina di Adriana Volpe chiude? Il giornalista ha rivelato che la rete, che ha già confermato il programma per la messa in onda di settembre, vorrebbe provare a modificarne alcuni meccanismi in modo tale da renderlo più appetibile agli occhi del pubblico ma se nemmeno questo dovesse funzionare, lo show potrebbe chiudere i battenti e segnare la prima sconfitta televisiva per Viola e Adriana, che di recente sono stati umiliati anche da Sgarbi.

Ogni Mattina: perché il programma di Adriana Volpe non funziona?

Ogni Mattina, come anticipato, fin dal suo debutto, non sembra aver convinto il pubblico del piccolo schermo ma per quale motivo? In rete i commenti degli utenti sembrano essere indirizzati verso un’unica e grande critica. Quale?

Il pubblico è convinto che il programma di Alessio Viola e Adriana Volpe, tra l’altro lei di recente ha sbottato con un fan su Instagram, non aggiunga nulla di più e nulla di meno rispetto alle trasmissioni offerte dalla concorrenza, come lo storico Pomeriggio 5.

Il nuovo show di Tv8 è diviso nello stesso identico modo: una parte dedicata all’informazione ed una molto più leggera dedicata alla cronaca rosa, portando in scena ciò che il pubblico è abituato a vedere da anni.

Bisogna anche considerare che Ogni Mattina con Adriana Volpe e Alessio Viola ha debuttato subito dopo la fine del lockdown ed in pieno periodo estivo, dove il pubblico non ha voglia di restare a casa davanti alla tv ma preferisce uscire all’aria aperta e godersi l’ambiente esterno.

A partire da settembre gli ascolti cresceranno, almeno un minimo, oppure Ogni Mattina verrà cancellato da Tv8?