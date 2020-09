Ilary Blasi e Francesco Totti presto genitori? Parla lei

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno pensando di allargare la famiglia con l’arrivo di un quarto figlio? La conduttrice ha svelato tutta la verità.

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono finiti nell’occhio del ciclone a causa della copertina che il settimanale Gente ha dedicato alla loro secondogenita Chanel, piazzando il suo corpo in prima pagina nonostante abbia soltanto 13 anni.

Ilary e Francesco, che si sono mostrati indignati per la copertina dedicata alla figlia, hanno risposto per le rime, rivelando di avere tutte le intenzioni di procedere per vie legali. Secondo alcuni utenti della rete, però, questa storia ha in un certo senso allontanato il gossip che aveva perseguitato la coppia. Quale? Quello di voler allargare la famiglia e mettere al mondo il loro quarto figlio!

Per questo motivo la Blasi, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha scelto di intervenire in prima persona smentendo la voce che la vedrebbe voler diventare mamma per la quarta volta.

“Spesso viene voglia sia a me sia a Francesco di volere un quarto figlio“ ha ammesso la conduttrice, che come al solito non ha peli sulla lingua. “Ma poi facciamo entrare in scena la nostra parte razionale e ci ritroviamo con i piedi piantati a terra e non pensiamo nemmeno ai possibili nomi da dare” ha concluso la moglie del calciatore.

Ilary Blasi e Francesco Totti non diventeranno di nuovo genitori. La loro famiglia funziona bene anche con “soltanto” tre figli.

Ilary Blasi torna in tv? Lei svela: “Valuto proposte”

Ilary Blasi, oltre a parlare dei membri della sua famiglia, si è anche sbilanciata in merito al suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani.

La conduttrice era stata confermata al timone dell’Isola dei Famosi, reality show che un po’ a causa del coronavirus un po’ a causa del successo della quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha visto rimandare più volte la sua messa in onda, che al momento è prevista per il 2021.

La moglie di Francesco Totti, tra l’altro di recente lui ha perso la calma con un fan che ha fatto apprezzamenti su sua figlia, ha rivelato di aver ricevuto alcune proposte per approdare sul piccolo schermo durante questa nuova stagione televisiva, ma sta ancora valutando se accettare o meno le offerte ricevute da Mediaset.

Secondo le recenti indiscrezioni, l’azienda le avrebbe proposto di condurre in coppia con Claudio Amendola la nuova edizione de Lo Show dei record, programma lanciato da Barbara d’Urso e che ha visto il susseguirsi di altri conduttori.

Ilary Blasi e Francesco Totti, quindi, almeno per il momento non hanno alcuna intenzione di voler allargare la famiglia, ma sono concentratissimi sulle rispettive carriere, senza dimenticare di dare le dovute attenzioni ai loro figli.