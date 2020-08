Fan fa apprezzamenti sulla figlia, Francesco Totti furioso: “Ti sfondo!”

Francesco Totti ha perso la calma con un fan su Instagram. L’utente in questione ha fatto alcuni apprezzamenti sulla figlia del calciatore, Chanel.

Francesco Totti nelle scorse ore ha scelto di tenere compagnia ai suoi fan con una diretta su Instagram. Il marito di Ilary Blasi però non era da solo ad intrattenere gli utenti della rete, con lui c’era sua figlia Chanel che ultimamente è finita al centro della polemica a causa di una copertina pubblicata sul settimanale Gente.

La diretta social però non è andata come previsto. Il motivo? Un fan del calciatore ha fatto alcuni apprezzamenti su Chanel, che ricordiamo avere soltanto 13 anni, e lui non ha reagito di certo bene.

“Pietro cos’è, ti piace mia figlia? Ma stai dicendo sul serio?” ha esordito il calciatore. “Io ti sfondo, non scherziamo proprio su un argomento come questo” ha proseguito Totti. “Io sono geloso di Chanel, lei è mia” ha concluso Francesco Totti furioso con un fan su Instagram, che l’ha anche difesa con Ilary Blasi a causa della copertina in cui si mostra il lato B di lei.

Chanel: la polemica sulla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi

Chanel Totti, come anticipato, nelle scorse settimane è stata la protagonista di una polemica nata a causa di una paparazzata pubblicata dal settimanale Gente in cui si mostra il suo lato B in copertina.

La foto ha fatto infuriare e non poco il popolo della rete a causa della giovane età della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, in quanto ha soltanto 13 anni. E’ poco più di una bambina. Il caso ha fatto rapidamente il giro del web e la coppia di genitori ha scelto di intervenire pubblicamente, schierandosi contro il direttore del settimanale che ha scelto di pubblicare la foto in costume della loro figlia minorenne in prima pagina.

“Volevamo ringraziare il direttore Monica Mosca del settimanale Gente per avere dimostrato tutta la sua sensibilità nel pubblicare in copertina il lato B di mia figlia minorenne” avevano precisato Totti e Ilary sulla polemica di Chanel. Polemica su cui è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli.

“Non si è curata minimamente del problema, che è sempre più evidente nella nostra società, della mercificazione del corpo delle ragazze adolescenti“ ha concluso la coppia attraverso un comunicato stampa pubblicato sui rispettivi profili Instagram.

Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ancora una volta e nonostante la giovane età, si è trovata al centro dell’ennesima polemica social e il pubblico della rete è sempre più diviso sull’argomento. Alcuni sono dalla parte della ragazza e della sua famiglia, mentre altri accusano i genitori di averla forse esposta un po’ troppo al pubblico.