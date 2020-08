Ilary Blasi e Francesco Totti furiosi per la figlia minorenne in copertina

Gli scorsi giorni Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è stata paparazzata in costume sulla riva del mare insieme al padre. La foto della minorenne, finita in copertina ha suscitato la reazione dei genitori.

Sono stati giorni intensi e di riflessione in famiglia Totti dopo le foto pubblicate nella copertina di una nota rivista italiana e che ritraggono il lato B della figlia 13enne Chanel. Mamma Ilary, reduce dai riflettori per aver pubblicato delle stories insieme al figlio Cristian alla guida per le vie di Roma. Adesso si trova ad affrontare il caso mediatico per un altro dei suoi figli. Tocca a Chanel, nata nel 2007 e secondogenita della coppia.

Ma vediamo cosa è successo questa volta.

La foto di Chanel che ha fatto infuriare i genitori

Quando si tratta di minorenni gli equilibri sono delicati, specialmente per questioni di privacy.

Per questo motivo, la showgirl e l’ex calciatore hanno svelato la loro indignazione con un comunicato congiunto apparso sui rispettivi profili Instagram: “Ringrazio il direttore Monica Mosca – si legge – per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”.

I due, hanno utilizzato instagram in quanto rappresenta il canale più rapido e veloce per comunicare.

Non è una novità la spettacolarizzazione del corpo dei minori sui giornali ma sta di fatto, che per due giorni “Chanel Totti” è stato argomento di tendenza e dibattito, e i genitori che inizialmente hanno fatto finta di nulla per preservare la piccola dal riverbero mediatico si sono trovati costretti a rispondere.

Una risposta tardiva ma chiara ed efficace.