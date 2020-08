Cristian Totti guida l’auto in compagnia di mamma che scatta foto e video condivisi nelle sue instagram stories. I fan di Ilary e Totti s’interrogano: “Ma quanti anni ha?”.

Nella giornata di ieri mamma Ilary Blasi ha condiviso alcuni momenti della sua vita familiare in compagnia del figlio maggiore, Cristian Totti scatenando la reazione del web. Vediamo insieme perché.

Cristian Totti “porta in giro la vecchia” mamma Ilary

Nelle foto e video in questione sembrerebbe che l’ometto di casa Totti portasse mamma Ilary in giro per la città eterna, Roma. “Porta in giro la vecchia”, esordisce la showgirl italiana ridendo e scherzando insieme al figlio visibilmente impegnato a guardare la strada.

Ma quanti anni ha il primogenito della coppia Totti-Blasi?

Cristian Totti ha 14 anni, a novembre 15. Può dunque guidare una minicar con cilindrata inferiore ai 50 centimetri cubi; quello che invece non può fare è portare con se un passeggero. Per questo infatti ci vogliono 16 anni.

Il video è da subito diventato virale suscitando svariate reazioni più o meno forti ma dal video si intuisce chiaramente che il giovane stia guidando una minicar.

Intanto circolano ancora indiscrezioni sulla possibilità di aggiungere un nuovo membro in famiglia.