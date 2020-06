Francesco Totti e Ilary Blasi genitori per la quarta volta? Il gossip

Francesco Totti e Ilary Blasi, stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, starebbero pensando di diventare genitori per la quarta volta. La coppia, infatti, ha già tre figli.

Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi a breve festeggeranno un importante traguardo della loro vita di coppia. Quale? I due festeggeranno ben 15 anni di matrimonio. Un traguardo decisamente importante, che merita un giusto regalo per sigillare un momento come questo.

Per questo motivo, secondo il settimanale Nuovo, la coppia avrebbe deciso di festeggiarlo come si deve con l’arrivo di un quarto figlio. La coppia, come i più informati ricorderanno bene, ha già tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

“Secondo fonti vicine alla coppia, il regalo per il quindicesimo anniversario di matrimonio sarebbe ormai certo” si legge sulle pagine del settimanale. “La coppia festeggerà con l’arrivo di un nuovo figlio, il quarto”.

Francesco Totti e Ilary Blasi diventeranno genitori per la quarta volta? La coppia, tra l’altro di recente il calciatore ha bocciato l’acconciatura di sua moglie, almeno per il momento non ha confermato o smentito tale notizia.

Ilary Blasi dopo il gossip con Francesco Totti pensa al lavoro: il futuro in tv

Ilary Blasi, dopo il gossip trapelato dal settimanale Nuovo che le vedrebbe volere un quarto figlio da Francesco Totti, sembrerebbe essere concentratissima sul suo lavoro. Tant’è che potrebbe tornare molto presto in tv, con l’inizio della nuova stagione, con un nuovo progetto.

Secondo recenti indiscrezioni, infatti, Ilary Blasi tornerà in tv con Claudio Amendola. I due, infatti, sembrerebbero essere stati scelti da Mediaset per condurre la nuova edizione de Lo show dei record, programma che ha visto alternarsi numerosi personaggi del piccolo schermo, mentre la messa in onda dell’Isola dei Famosi è stata rimandata al prossimo anno, subito dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Signorini.

Francesco Totti e Ilary Blasi sembrano essere davvero impegnati, sia dal punto di vista professionale sia da quello privato, per questa seconda parte dell’anno.