Raffaella Mennoia, redattrice di Uomini e Donne e braccio destro di Maria De Filippi, si lascia andare ad una dedica per il fidanzato Alessio Sakara.

Raffaella Mennoia dedica un post al fidanzato Alessio Sakara in occasione del suo compleanno. La redattrice storica di Uomini e Donne che, da anni, aiuta tronisti, dame e cavalieri a trovare l’amore, ha il cuore impegnato. Con Alessio Sakra che, dal 12 settembre tornerà in onda su canale 5 con la nuova edizione di Tu sì que vales accanto a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, vive una relazione stabile e serena.Cosa ha scritto, dunque, sui social? Andiamo a scoprirlo.

Raffaella Mennoia e la dedica ad Alessio Sakara per il compleanno

Sempre molto riservata, per il compleanno di Alessio Sakara, Raffaella Mennoia ha deciso di fare un’eccezione dedicandogli alcune parole su Instagram per augurargli buon compleanno.

“La tua faccia quando hai capito l’uso della luce sul telefonino per fare selfie migliori..Ho molte foto di noi ma questa con la tua espressione mi fa troppo ridere. Oggi è il tuo compleanno non dirò nulla di sdolcinato. Solo una foto e Auguri Tu”, ha scritto la Mennoia.

Un messaggio che ha piacevolmente sorpreso i followers della Mennoia che attendono con ansia il ritorno di Uomini e Donne che tornerà in onda da lunedì 7 settembre con la nuova immagine di Gemma Galgani dopo il lifting.

Oltre a vivere un’importante storia d’amore con Alessio Sakra, la Mennoia, da anni, vive un grande amore per gli animali. Innamoratissima dei cani, negli scorsi giorni, ha lanciato anche un appello per mettere fine all’abbandono degli amici a quattro zampe. A fare compagnia ogni giorno alla Mennoia, infatti, c’è Saki che trascorre le sue giornate con lei e Alessio Sakra come fa sapere lei stessa sui social.

“Credo nell’amore ogni volta che torno a casa e il mio cane mi viene incontro.. Il nostro cinghialetto Saki”, scrive taggando poi proprio Alessio Sakara.