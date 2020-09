Due ex fidanzati si ritroveranno nella casa del Grande Fratello Vip: attualmente impegnati con altre persone, riusciranno ad andare d’accordo?

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà ufficialmente in onda da lunedì 14 settembre. Alfonso Signorini, insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia, aprirà nuovamente la casa più spiata d’Italia pochi mesi dopo la vittoria di Paola Di Benedetto. Il cast della quinta edizione vip del reality show è davvero ricchissimo e sicuramente non mancheranno le emozioni e le sorprese. Tra i concorrenti spiccano anche due ex fidanzati che si ritroveranno nella casa.

Grande Fratello Vip 2020: ecco chi sono gli ex fidanzati che si ritroveranno nella casa

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati fidanzati e, a distanza di anni da quella storia, lunedì 14 settembre, si ritroveranno nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Adua che ha avuto anche una relazione con Gabriel Garko e Massimiliano sono stati fidanzati dal 2013 al 2015. Tra i due c’è sempre stato affetto e rispetto ed entrambi partecipano alla quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini avendo il cuore impegnato.

Dopo la fine della storia con Gabriel Garko, infatti, Adua Del Vesco ha ritrovato l’amore accanto ad un ragazzo che, su Instagram, si chiama Julian Condor.

“Nella mia vita c’è qualcuno. È una persona che in realtà c’è sempre stata, mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo“, aveva raccontato l’attrice nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo a marzo 2019.

Visualizza questo post su Instagram ☀️ Un post condiviso da (@adua.del.vesco) in data: 23 Ago 2020 alle ore 1:07 PDT

Massimiliano Morra, invece, è fidanzato con Dalila Mucedero, una bellissima modella napoletana che è pronta a fare il tifo per il fidanzato.

La presenza di due ex fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip, dunque, ha già scatenato l’entusiamo del pubblico, sicuro che i due riusciranno a fare squadra contro gli altri concorrenti.