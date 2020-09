Federica Panicucci sempre più bella e in forma a Mattino 5: la conduttrice conquista tutti con i suoi outfit: dal total black all’abito viola, foto.

Federica Panicucci non sbaglia un colpo ed è sempre splendida sia nella sua vita quotidiana che in tv. Da lunedì 7 settembre, è tornata al timone di Mattino 5 accanto a Francesco Vecchi che si è sposato durante l’estate come ha svelato in diretta la stessa Panicucci. In sole tre puntate, la conduttrice ha conquistato tutti con i suoi splendidi outfit. Sempre bellissima e impeccabile, Federica, rigenerata dalle vacanze estive che ha trascorso con il compagno Marco Bacini e i figli, è sempre più bella.

Federica Panicucci, gli outfit di Mattino 5 conquistano tutti

Durante la prima puntata della nuova stagione di Mattino 5, Federica Panicucci ha sfoggiato un outfit dai toni chiari come potete vedere nella foto qui in alto. Un look elegante e raffinato che rispecchia la personalità della conduttrice che completa il tutto con delle decolletè e i suoi lunghi capelli lasciati morbidi sulle spalle.

Per la seconda puntata di Mattino 5, invece, ha scelto un outfit dai colori scuri. Un look che è piaciuto davvero tanto ai fan che, su Instagram, l’hanno inondata di complimenti. “Bella ed elegante come sempre”, ha scritto qualcuno. “Sempre gentile e carina”, ha aggiunto un altro. “Federica sei stupenda, complimenti”, aggiungono ancora. E poi: “Che spettacolo che sei”, “Sempre più bella”, “Non è facile poter trovare una donna così in giro. Tanta ammirazione per te, che sei una donna con la “D” maiuscola e sempre con il sorriso”, scrivono ancora i fans.

Per la terza puntata, infine, ha sfoggiato l’abito che vedete qui in alto. Un modello semplice, ma elegante e che esalta le curve della conduttrice per la quale, come scrivono i fan, il tempo non passa mai. Merito, forse, anche della serenità che ha trovato in amore accanto al compagno Marco Bacini con cui, in futuro, potrebbe anche convolare a nozze. Nel frattempo, il pubblico si gode il suo ritorno a Mattino 5.