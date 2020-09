Bianca Guaccero a 12 e 14 anni: bellissima nelle foto del passato

Bianca Guaccero pubblica una foto del passato e spiazza tutti per l’incredibile bellezza: ecco l’attrice e conduttrice a soli 14 anni.

Bianca Guaccero è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. 39 anni, mamma di Alice, nata dal matrimonio finito con regista Dario Acocella, mora e con un fisico strepitoso, l’attrice e conduttrice pugliese, dopo aver trascorso un’estate nella sua Puglia insieme alla famiglia e agli amici, ha ripreso i suoi impegni professionali come annuncia lei stessa sui social.

Tra un impegno e l’altro, però, ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi due foto del passato che hanno lasciato senza parole i fans. A 12 e 14 anni, Bianca Guaccero era già bellissima.

Bianca Guaccero a 12 e 14 anni: un incanto

Nella foto che vedete qui in alto, Bianca Guaccero ha solo 12 anni. Al mare, con una posa da sirenetta, già all’epoca era assolutamente bellissima come scrivono non solo i fans, ma anche colleghe e colleghi. “Che bella ragazzina”, ha scritto Natasha Stefanenko. “Già splendida”, ha aggiunto Elisa D’Ospina con cui condivide l’avventura a Detto Fatto. “E quanti sogni da realizzare… Mi sa che li hai realizzato quasi tutti“, scrive invece Jill Cooper. “Gli anni in cui ti ho conosciuto, da Natalizia a scuola di danza. Sei rimasta sempre la stessa, una matta ❤️❤️ con la voglia di divertirsi e divertire“, è il commento di un utente che pare averla conosciuta quando era solo una ragazzina.

Passano due anni e Bianca Guaccero è esattamente come la vedete qui in alto. A 14 anni, l’attrice e conduttrice pugliese sfoggiava dei lunghi capelli, acconciati con boccoli morbidi. Una bellezza mediterranea già all’ora e che, con gli anni, ha letteralmente conquistato tutti come dimostrano i tantissimi messaggi sotto il post dove spicca anche il messaggio di Laura Pausini.

Da questa foto sono passati 25 anni. Un lasso di tempo lungo nel corso del quale Bianca, oltre ad essere rimasta assolutamente bellissima come ha dimostrato con le foto in bikini pubblicate nel corso dell’estate, è riuscita a realizzare anche tanti sogni professionali.