Bianca Guaccero spettacolare in vacanza: bikini leopardato, stivali e look selvaggio per la conduttrice di Detto Fatto, foto.

Bianca Guaccero incanta in bikini. Costume leopardato, stivali, occhiali da sole, orecchini e capelli mossi per un look selvaggia che sta piacendo tantissimo ai suoi fans. Sorridente, con una posa allegra e che mette in risalto il fisico, la conduttrice di Detto Fatto continua a regalare foto mozzafiato delle sue vacanze in Puglia.

Bianca Guaccero strepitosa con un look selvaggio: in bikini è una favola

Spettacolare nella posa che vedete qui in alto. Bianca Guaccero è un vero e proprio spettacolo della natura come la sua Puglia. “Il bianco della pietra, lo scuro dell’abbronzatura e il verde degli ulivi secolari”, scrive nella storia che ha pubblicato su Instagram.

Dopo le fatiche di un anno intenso dal punto di vista lavorativo, la Guaccero sta ricaricando le pile in vista della nuova stagione lavorativa e, per il momento, il sole e il mare della Puglia le stanno facendo proprio bene come notano i suoi fans che esaltano la sua statuaria e naturale bellezza.

“Sei comunque sempre bella e simpatica”, scrive una fan. “Lo spettacolo più bello di tutti. Sei una donna pazzesca. Riposati, rilassati anche se ci manchi”, scrive un altro. E ancora: “Sei super e pazzesca”, “Sei favolosa”, “Bellissima e solare”.

L'estate addosso!☀️

Ufficialmente single dopo la fine del suo matrimonio, in vacanza, la bellissima Bianca riuscirà a trovare l’amore? La conduttrice non nasconde la voglia di trovare il suo principe azzurro e aggiunge che farebbe volentieri il secondo figlio.

“Un altro figlio? Lo farei anche subito. Manca però la materia prima. L’altra notte, in un attimo di serenità, ho pensato che io sono sempre stata alla ricerca di uomini scuri, dal fascino mediterraneo, invece ora mi rendo conto di desiderare un tipo biondo e con gli occhi blu: una sorta di principe azzurro”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Oggi. Riuscirà a trovare ciò che cerca nella sua Puglia?