Bianca Guaccero assolutamente bellissima: l’attrice e conduttrice pugliese, in vacanza nella sua Puglia, è un vero spettacolo della natura.

Bianca Guaccero è assolutamente meravigliosa nell’ultima foto pubblicata su Instagram. In vacanza nella sua Puglia, l’attrice e conduttrice, incanta i fans con un sorriso radioso, i capelli mossi e un vestito bianco che esalta il fisico mozzafiato. Serena e rilassata, la Guaccero si sta godendo i posti meravigliosi che la Puglia offre e che quest’anno è stata scelta per le vacanze da tantissimi vip.

Bianca Guaccero bellissima in bianco: boom di like e complimenti

Bianca Guaccero è sempre più bella. Sorriso splendente, fisico al top della forma, serena e rilassata, incanta e lascia tutti senza fiato nelle foto che sta pubblicando su Instagram. L’attrice condivide spesso sui social alcuni momenti della sua vita e la foto che vedete qui in alto ha stregato davvero tutti.

“La bellezza della mia terra”, scrive Bianca nella didascalia che accompagna la foto qui in alto. “È bellissima questa foto. Spero un giorno di vederla presto la tua terra che è magnifica. Spero che te la stai godendo. Tu sei bella fuori e dentro. Ti voglio un mondo di ben“, le ha risposto una fan.

Ma i complimenti per la Guaccero non finiscono qui. “Abbinata alla tua è il top”, “La bellezza sei tu”, “Sei bella anche tu”, “Che visione meravigliosa. E anche i trulli sono belli”, hanno scritto altri followers.

Love… #puglia Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 12 Lug 2020 alle ore 1:58 PDT

Anche nella foto che vedete qui in alto, Bianca ha lasciato tutti senza parole. Per la Guaccero, è come se il tempo non passasse mai. Sempre bellissima, sempre in splendida forma, in attesa di torna al suo lavoro, si gode la bellezza della Puglia e la compagnia degli amici con cui sta trascorrendo delle dolci giornate di assoluto relax.