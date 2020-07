Diletta Leotta in versione candida: il look total white della conduttrice esalta la sua strepitosa bellezza: boom di like e complimenti.

Diletta Leotta resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e con il ritorno della Serie A sta incantando il pubblico con i suoi look strepitosi. L’ultimo scelto è totalmente total white ed esalta le forme mozzafiato che la conduttrice mantiene in perfetta forma allenandosi quotidianamente. Shorts bianchi e t-shirt dello stesso colore che rendono l’immagine della Leotta davvero magnifica.

Diletta Leotta incanta la Serie A: bellissima in shorts e t-shirt

E’ un look semplice e che può essere copiato da chiunque quello scelto da Diletta Leotta nell’ultima foto pubblicata su Instagram. La bellissima conduttrice, ancora a lavoro per le ultime giornate di Serie A, per combattere il caldo, ha scelto d’indossare una maglia e un pantaloncino bianchi, sportivi e comodi. A completare il look che, nella sua essenzialità è assolutamente strepitoso, è il sorriso radioso della Leotta, felice di essere tornata a poter raccontare la serie A avendo sentito la mancanza dei tifosi come ha ammesso lei stessa.

La foto pubblicata dalla Leotta ha così portato a casa quasi 90mila like in soli trenta minuti oltre ad una miriade di complimenti. “Bellissima”, “Sei troppo bella”, Sempre il top”, “La numero uno”, “Meravigliosa”, scrivono i fans.

C’è anche, tuttavia, chi le chiede se sia tornata davvero single. Il settimanale Nuovo, infatti, ha lanciato l’indiscrezione secondo cui la sua storia d’amore con Daniele Scardina sia finita. Un’indiscrezione che non è stata ancora commentata dai diretti interessati anche se, in queste ore, il pugile si trova ad Ibiza mentre la Leotta è in Italia per lavoro. Si rincongiungeranno presto o annunceranno ufficialmente la fine della loro storia?

In attesa di nuove notizie, la Leotta continua ad incantare tutti i tifosi della serie A con il suo sorriso e la sua bellezza.