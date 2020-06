Diletta Leotta | “Luci a San Siro”: la foto su Instagram conquista i tifosi

Diletta Leotta torna a sorprendere i fan durante la partita Inter-Sassuolo. Le foto allo stadio mostrano la conduttrice in gran forma, soddisfazione per i followers su Instagram.

La Serie A ha ripreso a viaggiare a gonfie vele con qualche novità: orari inediti, si gioca il pomeriggio inoltrato e la sera tardi come in Spagna a causa della pandemia da COVID-19 e le sue misure preventive, per emozioni forti. Come quelle andate in scena durante Inter-Sassuolo: un pirotecnico 3-3 ha spiazzato i tifosi di entrambe le compagini che, pur non essendo allo stadio, sono rimasti colpiti dall’andirivieni di pathos ed energia espresso durante i novanta minuti.

Tuttavia la gara di San Siro non è stata la sola ragione ad accendere gli animi dei tifosi: in collegamento dallo stadio di Milano c’era, infatti, Diletta Leotta. La conduttrice sportiva ha raccontato il match agli abbonati DAZN. Tanto è bastato per emozionarsi, complice l’outfit mozzafiato della bella e celebre catanese. Lady Scardina, collegamento dopo collegamento, ammaliava i propri seguaci con primi piani da urlo e un sorriso smagliante.

Diletta Leotta infiamma San Siro: la foto allo stadio è virale

Rimaneva difficile, quindi, pensare ad altro. In questa ripresa delle attività sportive a livello professionale e agonistico, la vera vincitrice è lei. Ormai, Diletta Leotta naviga a vele spiegate nell’Olimpo dei volti noti dello spettacolo italiano: quando c’è lei, la differenza si vede. Sia in tivù che sui social, infatti diversi contributi da San Siro sono stati postati anche su Instagram. L’account della fascinosa conduttrice è stato subissato di like e commenti: le testimonianze d’affetto più spudorate dei nativi digitali e non solo.

Nel 2020 tutto fa social, anche una partita di calcio diviene il pretesto per mettersi in mostra: a differenza degli calciatori, la Leotta ha già acquisito un buon ritmo partita. A forza di scatti è riuscita a spiazzare persino i followers più morigerati. La Serie A è il “palcoscenico” perfetto per tornare a sognare: prima, dopo e durante un gol grazie al “bello della Diletta” che non delude mai.

Visualizza questo post su Instagram Istantanee da San Siro 🏟 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 25 Giu 2020 alle ore 2:37 PDT

