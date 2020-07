Bruno Vespa | Stoccata del conduttore a Diletta Leotta: cosa ha detto

Bruno Vespa attacca Diletta Leotta nel suo ultimo libro. Il romanzo, edito da Rai Libri, “Bellissime! Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 ad oggi” non risparmia parole al vetriolo nei confronti della celebre conduttrice sportiva.

Bruno Vespa, giornalista, conduttore e scrittore. Persona eclettica e controversa che riesce, in un modo o nell’altro, a far parlare di sé. Talvolta in maniera tutt’altro che benevola, ma come insegna una legge non scritta del mondo contemporaneo: “Bene o male, purché se ne parli” e Vespa non perde occasione, da anni ormai, per stare sulla bocca di tutti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez bacia il nuovo fidanzato Gianmaria Antinolfi

Stavolta non c’entrano le ospitate, spesso fonte di polemiche e dibattito, nello studio di “Porta a Porta” e non c’entrano neppure le sue uscite pubbliche che, in qualche caso, sono state ritenute sopra le righe (Si pensi al duro attacco nei confronti di Medici Senza Frontiere). Il celebre cronista e romanziere, ora, si scaglia senza mezzi termini contro Diletta Leotta. La nota collega – la siciliana è anche presentatrice, ma in ambito sportivo – viene presa di mira all’interno dell’ultima fatica letteraria del giornalista abruzzese.

Vespa su Diletta Leotta: “Grazia di Dio e dei chirurghi”

“Di mestiere appare e gli uomini la guardano. Anzi, no: la fissano”. Un modo edulcorato per sottolineare che la Leotta non ricopre un determinato ruolo per competenze specifiche ma grazie a ben altre doti. Le insinuazioni, poi, continuano: “Sophia Loren – il giornalista prova a fare un paragone fra l’attrice e la showgirl – il naso non se lo fece modificare e il mondo continua a farle l’inchino”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maria Elena Boschi e Giulio Berruti | È amore: l’attore esce allo scoperto

L’attacco, nemmeno troppo velato, è riferito all’abuso di chirurgia estetica che la Leotta avrebbe fatto negli anni avendo un fratello chirurgo. Infatti, in conclusione, Vespa sferra l’ultimo colpo (dialettico) definendo la fascinosa catanese: “Grazia di Dio e dei chirurghi”. Dunque, un vero e proprio disappunto letterario destinato a creare ulteriori polemiche.

Anche se, finora, la Leotta non si è espressa su quanto scritto all’interno dell’opera edita da Rai Libri “Bellissime! Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 ad oggi”. Vorrà aspettare per preparare una risposta consona oppure farà affidamento al medesimo proposito di Vespa e cioè bene o male purché se ne parli? In fin dei conti, una cosa non esclude l’altra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Chris Evans volta pagina con Lily James: i due avvistati a Londra