Belen Rodriguez, baci appassionati con il nuovo fidanzato, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi: Chi pubblica le foto mozzafiato.

Belen Rodriguez bacia la nuova fiamma Gianmaria Antinolfi. Lo scoop arriva dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 8 luglio, pubblica le foto del weekend che la showgirl argentina si è concessa insieme a Gianmaria Antinolfi in occasione del compleanno di quest’ultimo. Tra Napoli e Capri, Belen si è lasciata andare a dolci baci con quello che potrebbe diventare il suo nuovo fidanzato.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, baci a Capri: l’amico Mattia Ferrari ha fatto da cupido

Il settimanale Chi conferma il flirt tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi pubblicando le foto dei baci e del weekend che hanno trascorso tra Napoli e Capri per festeggiare il compleanno di Antinolfi a cui Belen ha partecipato indossando uno splendido abito lungo e bianco. A far conoscere i due, come scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è stato l’inseparabile amico di Belen, Mattia Ferrari.

Ad organizzare i primi incontri tra Belen e Gianmaria Antinolfi, come fa sapere Chi, sarebbe stato l’amico della showgirl Mattia Ferrari che, per risollevarle il morale dopo la rottura da Stefano De Martino, ha pensato di presentarle l’imprenditore napoletano con la scusa di un progetto di moda da realizzare insieme. I due avrebbero cominciato a sentirsi e durante il weekend che Belen si è concessa al Lago con la famiglia, pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto. Poi il weekend a Napoli cominciato giovedì scorso con una cena al ristorante l’Altro Coco Loco e il ritorno in hotel, l’Excelsior.

Venerdì, poi, la festa di compleanno di lui al circolo privato Rari Nantes dove i due, nel corso della serata, si sarebbero appartati. Infine, le foto dei baci che vedete qui in basso arrivati nella villa presa in affitto. E’, dunque, nata una nuova coppia?