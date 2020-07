Maria Elena Boschi e Giulio Berruti | È amore: l’attore esce allo scoperto

Giulio Berruti ammette la relazione con Maria Elena Boschi su Raiuno, nel corso del programma “C’è tempo per” con Anna Falchi e Beppe Convertini. La nota politica di “Italia Viva” era stata paparazzata nel recente passato con il celebre attore.

Maria Elena Boschi, celebre politica tra le fila di Italia Viva, ha una relazione con l’attore Giulio Berruti. Ad ammetterlo è lui stesso, nel corso della trasmissione “C’è tempo per” su Raiuno con Anna Falchi e Beppe Convertini. Da qualche mese si ipotizzava che fra i due ci fosse del tenero, ma l’ufficialità è arrivata recentemente: “Siamo una bellissima coppia – spiega Berruti – ma non dirò oltre. Posso dire che sono innamorato, perchè ci sono le foto, oramai. Ringrazio tutti coloro che fanno il tifo per noi. Non aggiungerò altro, ci sarà modo di parlarne. Lo lascio fare ad altri perchè non lo so fare”.

Così Maria Elena Boschi, nota al grande pubblico per il proprio operato politico al fianco di Matteo Renzi sin dai tempi del PD e per il suo atteggiamento composto e a tratti morigerato, finisce al centro del gossip più sfrenato. Oneri e onori quando si sceglie di stare accanto ad un attore ambito e desiderabile: Giulio Berruti, infatti, continua ad essere nel cuore di moltissime fan, che tra social e diversi film in cui l’attore è stato impegnato, non smettono di sostenerlo.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: tutto vero, l’attore ammette la relazione

Un amore all’insegna della privacy, il loro. In netta controtendenza con i tempi che stiamo vivendo, dove un nuovo amore – specialmente fra personalità di spicco come possono essere considerate entrambe – deve essere celebrato e “ufficializzato” sui social media. Maria Elena e Giulio, tuttavia, non hanno bisogno di questo: basta la passione e l’orgoglio di ritrovarsi l’uno accanto all’altra senza tanti fronzoli e orpelli mediatici.

Appena qualche rivelazione, giusto per non smentire un bel legame – e qui traspare l’orgoglio di Berruti che sicuramente condividerà anche la Boschi – fatto di purezza e attaccamento. Certamente sia lui che lei continueranno ad essere sotto i riflettori per un bel po’, ma l’importante è farlo con stile senza incappare in un’ipertrofia mediatica che possa mettere in ombra le diverse personalità di cui sono dotati. Berruti, infatti, ci va con i piedi di piombo: almeno davanti alle telecamere, in privato gli sviluppi della storia d’amore sarebbero serissimi come giurano amici vicini alla coppia. Intanto è arrivata la conferma di un reciproco avvicendamento che non aveva più alcun motivo per restare segreto, il resto lo dirà il tempo. Anche se c’è già chi azzarda al compimento di qualche passo importante.

