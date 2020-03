Maria Elena Boschi fidanzata? Beccata insieme a un bellissimo attore

Maria Elena Boschi aveva un amico che nel giro di qualche tempo si è trasformato in qualcosa di più: la bellissima capogruppo di Italia Viva è stata beccata con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti avevano affermato in passato di frequentarsi come amici, anche se non avevano mai negato che la loro relazione avrebbe potuto trasformarsi di qualcosa di più importante.

A distanza di qualche tempo dai “primi avvistamenti”, le ultime fotografie pubblicate su Diva e Donna li hanno beccati insieme a Fregene, tra abbracci e sguardi complici.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

Conosciuto per essere stato Roberto nel film Melissa P del 2005 e più recentemente per aver preso parte a fiction come La Freccia Nera, La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, Squadra Antimafia – Il ritorno del Boss.

L’ultima fatica cinematografica è dell’anno scorso e per la prima volta l’attore è impegnato in un progetto di respiro internazionale: Berruti sarà infatti Gabriel Emerson nel film Gabriel’s Inferno, previsto in uscita nell’arco del 2020.

Classe 1984 e una carriera di modello alle spalle, Giulio Berruti è appena di un anno e mezzo più giovane della Boschi, quindi non stupisce che i due si trovino perfettamente a proprio agio insieme.

Alcuni anni fa l’attore ha confessato pubblicamente di essere affetto da fibromialgia e di soffrire di questo disturbo da quando aveva poco più di vent’anni. L’attore ha spiegato che l’acqua fredda è l’unico rimedio “casalingo” concretamente efficace contro una sindrome dolorosa che può diventare invalidante. È la stessa malattia contro cui sta combattendo da anni Lady Gaga.

Dopo il pranzo a Fregene che ormai è diventato di dominio pubblico Maria Elena Boschi e Giulio Berruti formeranno una coppia ufficiale? Non è dato ancora saperlo, ma di certo i due sono sempre stati estremamente discreti nelle loro manifestazioni di affetto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.