Anna Falchi | Nostalgia del fidanzato: “Voglio un weekend di passione!”

Anna Falchi sente la nostalgia del suo fidanzato Andrea. Lo rivela al settimanale “Chi”. L’ex modella si prepara a giorni di passione, appena sarà possibile.

Gli effetti del lockdown cominciano a farsi sentire, specialmente dopo una Fase 2 che, di fatto, cambia poco le restrizioni a cui eravamo abituati già da qualche tempo. Il 4 maggio si dovrà nuovamente restare in casa, per cercare di arginare il contagio da Coronavirus: le uscite, solo quelle indispensabili, saranno scandite, come di consueto, da autocerficazioni. Piccola apertura di qualche esercizio commerciale, il resto si vedrà (forse) a partire dal 18 maggio in poi. Progressivamente sarà possibile far tutto di nuovo, con le dovute precauzioni. Serve, però, tempo e soprattutto pazienza.

La concessione di poter andare a trovare i propri congiunti ha fatto tirare un po’ il fiato, fra ironia e sollievo, ad alcuni. Non a tutti, però. Anna Falchi, ex modella e showgirl, sente la nostalgia del proprio fidanzato. Distanti ma uniti, loro lo sono sempre stati anche prima del Coronavirus: si reputano due spiriti liberi che si amano. In questi momenti, tuttavia, la lontananza assume un peso e una rilevanza particolare.

Anna Falchi rivela: “La lontananza dal mio compagno mi pesa”

Prova a raccontarlo al settimanale “Chi” la Falchi, che ammette quanto – nonostante siano ormai insieme da qualche tempo – la fiamma della passione fra loro bruci ancora ardentemente. Certe necessità sembrano essere più impellenti di altre quando c’è reciproca attrazione, la celebre tifosa laziale non fatica ad ammetterlo: “Il mio fidanzato Andrea mi manca moltissimo, non poterlo vedere in questa quarantena è stato molto faticoso. Sicuramente appena potremo rivederci faremo un weekend di passione. Mi manca condividere tutto insieme a lui, siamo stati sempre molto chiari sul non voler convivere, ma il sentimento è forte. Così come la nostalgia”, conclude la Falchi.

Indubbiamente, dal 4 maggio in poi, Anna potrà tentare la sortita e magari incontrarlo a casa sua. Oppure andrà lui da lei, quel che è certo è che l’amore – ai tempi del Coronavirus – o germoglia oppure appassisce. Loro sono stati capaci di mantenere un sentimento molto forte persino nelle momentanee avversità, adesso si godono i frutti (della passione) nei limiti del consentito. Previa autocertificazione. Al Covid non si comanda, è il caso di dire, perchè l’amore – quando è puro – trionfa sempre.

