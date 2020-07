ALLERTA ALIMENTARE | Yogurt greco senza lattosio trovato con lattosio

ALLERTA ALIMENTARE | Yogurt greco per presenza di lattosio in prodotto senza...

Yogurt greco con pezzi di fragola senza lattosio è stato richiamato poiché non adatto al consumo di chi soffre di intolleranza al lattosio.

Attualmente il numero di persone affette da intolleranze alimentari si è alzato notevolmente. Quando si è certi di tali sensibilità e/o allergie a determinati ingredienti/alimenti è bene correre ai ripari, prima consultando uno specialista e in seguito reperire prodotti che siano privi di ciò che causa i nostri disturbi.

Il richiamo è avvenuto appunto per rischio chimico, dal momento che, al momento dell’analisi, è stata rilevata la presenza di lattosio in un prodotto che non avrebbe dovuto contenerlo. ALLERTA ALIMENTARE. Yogurt greco alle fragole senza lattosio trovato con lattosio.

Richiamo alimentare | YOGURT GRECO CON PEZZI DI FRAGOLA senza lattosio 150 g DESPAR FREE FROM

Richiamo per yogurt greco con pezzi di frutta, fragola per l’esattezza, descritto come yogurt senza lattosio ma contenente tracce di quest’ultimo. La confezione di 150 grammi si riferisce al marchio DESPAR FREE FROM.

Il richiamo è stato effettuato appunto per rischio chimico. Il lotto di produzione è 26/07/2020 e il nome del produttore DAIRY INDUSTRY OF DRAMA S.A.”NEOGAL” con sede dello stabilimento DRAMA GRECIA. Tale prodotto, yogurt greco con pezzi di fragola, viene segnalato come non adatto al consumo di chi soffre di intolleranza al lattosio.

Il ministero della Salute aveva già reso noti diversi avvisi di richiamo di un lotto di yogurt greco senza lattosio a marchio Despar Free From. Questi yogurt sono venduti in confezioni da 150 grammi con il numero di lotto 26/07/2020 è anche la data di scadenza.

Ricordiamo nuovamente che gli yogurt richiamati sono stati prodotti per Despar Italia Consorzio Arl da Neogal SA a Drama, in Grecia.

Si suggerisce alle persone intolleranti al lattosio di evitare di consumare le confezioni di yogurt greco poveri di grassi e con pezzi di fragola con la scadenza segnalata e di portarli al punto vendita per restituirli.