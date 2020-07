Nuova allerta alimentare, questa volta per delle cozze veraci.

Quando arriva l’estate, la voglia di pesce ed in particolare di molluschi, si fa sempre più grande. Che si tratti di acquistarli o di mangiarli al ristorante, si tratta infatti di un alimento particolarmente gradito, specie nelle zone di mare. Tra tutti, i molluschi le vongole sono uno dei più apprezzati, per via della loro versatilità e della famosa pasta con le vongole.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: Ritirati salami per rischio salmonella

È quindi importante sapere che in questi giorni è stato fatto un richiamo proprio su questo prodotto. Delle vongole veraci provenienti dall’Italia sono infatti state classificate come molto pericolose. Un’allerta alla quale è bene prestare attenzione al fine di non mettere a rischio la propria salute.

Allerta da parte del Rasff per delle vongole veraci

Quando si parla di allerte alimentari, la prudenza non è mai troppa, soprattuto perché gli alimenti che vengono richiamati sono sempre tanti e tra i più disparati.

Negli ultimi giorni, ad esempio, abbiamo saputo del richiamo di alcune zuppe di farro di diverse marche o di un lotto di salmone norvegese per il quale è stato effettuato un richiamo. Tutti avvisi importanti per motivi diversi e che pertanto è sempre bene tenere sotto controllo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Allerta alimentare: Ritirati pistacchi surgelati

L’ultimo in ordine cronologico è quello che arriva dal Rasff che ha richiamato delle vongole veraci per presenza di Escherichia Coli. A seguire tutte le informazioni che riguardano il richiamo.

Riferimento: 2020.2671

Notifica: dall’Italia

Prodotto: vongole vive

Pericolo: Conteggio troppo alto di Escherichia coli

Tipo di rischio: grave

Si tratta quindi di un’allerta molto importante e alla quale è necessario prestare attenzione, controllando la provenienza di eventuali vongole acquistate in Italia in questi giorni.

Come ormai sappiamo, le allerte alimentari sono un buon modo per restare sempre informati su ciò che mangiamo e su cosa è meglio evitare. Ogni giorno, infatti, nel mondo, ci sono richiami di ogni tipo a seguito di controlli e del riscontro di anomalie di ogni genere. Come, sempre qualora si fosse in possesso di un alimento che ha subito un richiamo, l’indicazione è quella di non consumarlo e di riportarlo (anche semplicemente in caso di dubbi) dove si è acquistato al fine di ricevere un rimborso o di poterlo cambiare con un altro prodotto.