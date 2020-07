Stefano De Martino dimentica Belen con un’altra Rodriguez: weekend a Napoli in compagnia di Mariana Rodriguez. Le foto di Chi.

Le strade di Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ufficialmente divise. Se Belen è stata beccata dal settimanale Chi mentre bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, Stefano è stato pizzicato in compagnia di Mariana Rodriguez. A sorprendere il conduttore e Mariana Rodriguez insieme è il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 8 luglio.

A Napoli per lavorare nel programma Made in Sud che conduce con Fatima Trotta, Stefano De Martino si concede anche momenti di relax. Dopo essere stato beccato insieme alla sorella, stavolta, il settimanale Chi ha sorpreso il conduttore napoletano con la modella Mariana Rodriguez, tornata single dopo la fine della lunga storia con il modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Simone Susinna.

Nelle prime immagini diffuse su Instagram dal magazine diretto da Alfonso Signorini, De Martino e Mariana Rodriguez sono a bordo della barca del conduttore napoletano. “Così Stefano e Mariana hanno trascorso tutto il weekend insieme sulla barca del conduttore, tra l’altro, attraccata non lontano da quella su cui Belen ha trascorso il fine settimana con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi..”, scrive il settimanale Chi.

Tra Belen e Stefano, dunque, sembra che il matrimonio sia chiuso definitivamente. A distanza di un anno dal ritorno di fiamma che ha fatto sognare tutti, il conduttore e la showgirl hanno voltato pagina, stavolta in modo definitivo?

I fans più romantici della coppia sognano ancora il ritorno di fiamma, ma dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, il ricongiungimento sarà possibile? Ai posteri l’ardua sentenza.