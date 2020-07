Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: “Lo ha strappato via da Dayane”

Belen Rodriguez dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino ha iniziato una relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. La mamma di lui, intervistata da Di Più, ha svelato nuovi retroscena su questo rapporto.

Belen Rodriguez, reduce dalla delusione per la nuova rottura con Stefano De Martino, ha provato a cancellare il passato iniziando una nuova relazione al fianco dell’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo, prima di conoscere la showgirl argentina, era legato a Dayane Mello, che ha deciso di lasciare per dedicarsi esclusivamente alla Rodriguez.

A confermare tale notizia sono stati gli amici di Gianmaria, attraverso le pagine di Di Più, ma anche le amiche della modella per poi condire il tutto con la mamma dell’imprenditore che ha svelato nuovi retroscena sul loro rapporto.

“Gianmaria ha deciso di troncare la relazione con Dayane Mello per iniziare quella con Belen” hanno riferito gli amici di lui dopo la paparazzata con la Rodriguez. “Dayane non ha potuto fare nulla, Belen le ha praticamente soffiato il fidanzato” hanno aggiunto le amiche della modella.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sembrano essersi voluti più di ogni altra cosa.

Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez | La mamma di lui svela: “E’ a suo agio”

La mamma di Gianmaria Antinolfi, sempre sulle pagine del noto settimanale, ha parlato anche del party organizzato da lei per il compleanno di suo figlio. Party a cui ha preso parte anche Belen Rodriguez, che sembrerebbe essersi trovata bene con la famiglia dell’imprenditore campano.

“Io ho organizzato la festa dei 35 anni di mio figlio, ho curato ogni cosa, e mi avevano riferito che ci sarebbe stata anche Belen” ha esordito la donna. “Lei era a suo agio, ha cantato e ballato per tutta la durata dell’evento” ha concluso la mamma di Gianmaria Antinolfi su Belen Rodriguez, tra l’altro la showgirl di recente ha scritto all’ex di Cecilia, Francesco Monte.

La mamma dell’imprenditore campano purtroppo ha preferito non dilungarsi troppo su come precedere la relazione tra i due, ma sicuramente le news sul loro conto non tarderanno ad arrivare.

Belen dopo Stefano De Martino ha finalmente trovato l’amore di cui tanto era alla ricerca? Speriamo di sì.