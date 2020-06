Bianca Guaccero prima di Detto Fatto: “Non ce la faccio sempre”

Bianca Guaccero prima della consueta diretta di Detto Fatto si è lasciata andare ad una lunga riflessione su Instagram in merito alla sua vita sentimentale.

Bianca Guaccero di solito sul suo profilo Instagram, proprio come in quest’occasione, ama condividere riflessioni con i suoi fedeli sostenitori della rete. Questa volta la conduttrice, prima della diretta di oggi con Detto Fatto, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in merito alla sua vita sentimentale, chiedendosi se riuscirà a capire di aver trovare il vero amore al suo fianco.

“Quando non mi sentirò più sola, vorrà dire che ho trovato il vero amore al mio fianco” ha scritto Bianca Guaccero prima di Detto Fatto, che di recente ha commesso una clamorosa gaffe in diretta su Rai 2. “Anche se ce la faccio benissimo da sola” ha aggiunto. “Anche se non è sempre vero, non riesco a farcela sempre” ha concluso.

Detto Fatto | Bianca Guaccero si sfoga sull’amore: interviene Jill Cooper

La conduttrice di Detto Fatto, come anticipato, si è lasciata andare ad una riflessione in merito alla sua vita sentimentale. Riflessione che non è passata inosservata da Jill Cooper, che ha prontamente commentato il tutto su Instagram.

“Bianca, senti a me, dovresti trovare un uomo molto sicuro al tuo fianco” ha esordito Jill Cooper con Bianca Guaccero, che di recente ha ricevuto il tapiro da Striscia La Notizia. “Uno che non entri in ansia da prestazione” ha proseguito la personal trainer.

“Prova a cercare alla Marvel” ha concluso. “Io personalmente faccio il tifo per Thor” ha concluso ironica Jill, strappando un sorriso alla conduttrice di Detto Fatto e a tutti i suoi fan che la seguono anche sui social oltre che sul piccolo schermo.

Riflessioni sulla vita sentimentale a parte, Bianca Guaccero è pronta per Detto Fatto, provando a strappare un sorriso al pubblico del piccolo schermo in questo periodo un po’ particolare.