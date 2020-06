Francesca Sofia Novello | “Cenerentola in jeans”, la foto sorprende i fan

Francesca Sofia Novello si presenta ai fan di Instagram con un nuovo abito. “Cenerentola in versione Denim”, si descrive così. Il vestitino jeans spiazza i followers.

Francesca Sofia Novello, la favola non è ancora finita. La carrozza non è ancora diventata una zucca e l’abito – considerando la stagione – non è così avvolgente ma pur sempre bellissimo. L’ombrellina (diciamo così) più famosa d’Italia, compagna di Valentino Rossi e co-conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo, si gode la bella stagione e i frutti di un amore incredibile e duraturo.

Quello con il “Dottore” è un legame speciale che procede a gonfie vele come possiamo notare dai recenti post su Instagram. La modella, inoltre, sta portando avanti diversi progetti e altrettante sponsorizzazioni perchè non basta – o almeno non è più necessario – fare l’ombrellina al Motomondiale quando puoi prenderti (giustamente e con merito) la ribalta. Così da giovane ambiziosa e promettente è diventata la “Cenerentola” dello spettacolo italiano: molto ambita in passerella e attesa agli eventi come la sorpresa gradita e irrinunciabile per la sua autoironia e intraprendenza che scandisce e caratterizza ogni party. Il valore aggiunto, dunque, resta quello della semplicità.

Francesca Sofia Novello, moda e sentimento: le priorità dell’indossatrice

Allora, al “ballo” – tanto per rimanere in tema fiabesco – tanto vale andarci in jeans: l’abito da sera, oramai, è superato. Si può fare festa anche con un abitino attillato che strizza l’occhio alla modernità: “Cenerentola versione Denim”, come sottolinea lei su Instagram.

Immancabile il sorriso, quello non è certo merito della Fata Turchina, ma un tocco di magia lo restituisce ugualmente. Francesca Sofia Novello conquista fan e appassionati che seguono le moto ma non rinunciano alle tendenze: hanno 46 – numero familiare alla giovane 25enne di Arese – buoni motivi per non perderla di vista. Specialmente adesso che le nuove collezioni dei diversi brand sono disponibili e anche andare a fare una passeggiata diventa un evento quotidiano e social imperdibile: i vestiti più recenti alimentano le fantasie e le voglie…di shopping più sfrenate.

Tutte possibilità che la Novello coglie al volo perchè sa bene che il successo va cavalcato. Esattamente come fa il suo compagno in sella. Lei, però, lo anticipa con un paio di tacchi a spillo e qualche trovata niente male: l’abito non fa il monaco, ma se fai la modella diventa essenziale. Allora, tanto vale lasciarsi cullare da un sogno in evoluzione fin quando non arriverà il “vissero tutti felici e contenti”. Francesca Sofia sembra essere già a buon punto.

